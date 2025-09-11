fechar
Polícia Civil conclui investigação e prende três homens por participação no homicídio de empresário, encomendado pela filha

A estudante de psicologia Amanda Botrel confessou ter contratado os acusados para executarem o caminhoneiro e empresário Ayres Botrel

Por TV Jornal Publicado em 11/09/2025 às 9:53
Pol&iacute;cia Civil conclui investiga&ccedil;&atilde;o do homic&iacute;dio de Ayres Botrel, no Cabo de Santo Agostinho
Polícia Civil conclui investigação do homicídio de Ayres Botrel, no Cabo de Santo Agostinho - TV Jornal

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) concluiu a investigação do assassinato do caminhoneiro e empresário Ayres Botrel, prendendo três homens, com idades entre 20 e 25 anos, suspeitos de executar o crime a mando de Amanda Botrel, filha da vítima.

Filha encomendou a morte do pai

O crime ocorreu em junho, dentro da residência da vítima na Praia de Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. Um dos acusados foi localizado no bairro de Charneca, no Cabo, e outro no Rio Grande do Norte.

A filha da vítima, Amanda Chagas Botrel, de 19 anos, estudante de psicologia, já havia sido presa e confessado ter planejado o homicídio. A polícia aponta que a motivação foi exclusivamente financeira. Amanda esperava herdar o patrimônio do pai, avaliado em cerca de R$ 2 milhões.

Complô homicida

Segundo as investigações, Amanda contou com o apoio de Daniel, um amigo de infância que já estava preso. Ele teria ajudado a jovem a encontrar os executores do crime.

Gravações de vídeo e áudio mostram Amanda orientando os assassinos sobre como entrar na casa e, inclusive, pedindo que não realizassem todos os disparos na cabeça, pois desejava que o velório fosse feito em caixão aberto.

Mensagens encontradas no celular dela também discutem os detalhes acertados com Daniel. A frieza da jovem ao planejar o crime chamou a atenção dos investigadores. Após confessar, Amanda afirmou que o pai era uma pessoa maravilhosa e que sempre a amou muito.

