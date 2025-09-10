Homem é assassinado com facadas e pauladas no Centro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo informações, o homem era responsável por diversos delitos na região, o que pode ter motivado o linchamento. O caso é investigado pelo DHPP

Um homem de 21 anos foi assassinado de maneira brutal na madrugada desta quarta-feira (10), na Rua Sete de Setembro, no Centro do Recife.

De acordo com informações, o homem era responsável por diversos delitos na região. Testemunhas contaram que ele tentou realizar um furto na rua da União e depois seguiu para uma tentativa de arrombamento contra estabelecimentos comerciais.

Populares ficaram revoltados com as tentativas de roubos e partiram em um ataque agressivo contra o homem. Ele foi encontrado com, pelo menos, cinco facadas e vários hematomas pelo corpo, provavelmente causados por um barrote de madeira, encontrado no local.

O caso foi enquadrado como linchamento e os envolvidos conseguiram fugir antes da chegada da polícia. O local do crime conta com câmeras de segurança, que podem ajudar na identificação dos suspeitos.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC



O caso segue sob investigação com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o corpo foi levado para o IML do Recife.