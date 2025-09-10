fechar
Notícias | Notícia

Homem é assassinado com facadas e pauladas no Centro do Recife

Segundo informações, o homem era responsável por diversos delitos na região, o que pode ter motivado o linchamento. O caso é investigado pelo DHPP

Por Zayra Pereira Publicado em 10/09/2025 às 23:36
Imagem de homicídio no Centro do Recife
Imagem de homicídio no Centro do Recife - Reprodução

Um homem de 21 anos foi assassinado de maneira brutal na madrugada desta quarta-feira (10), na Rua Sete de Setembro, no Centro do Recife.

De acordo com informações, o homem era responsável por diversos delitos na região. Testemunhas contaram que ele tentou realizar um furto na rua da União e depois seguiu para uma tentativa de arrombamento contra estabelecimentos comerciais.

Populares ficaram revoltados com as tentativas de roubos e partiram em um ataque agressivo contra o homem. Ele foi encontrado com, pelo menos, cinco facadas e vários hematomas pelo corpo, provavelmente causados por um barrote de madeira, encontrado no local.

O caso foi enquadrado como linchamento e os envolvidos conseguiram fugir antes da chegada da polícia. O local do crime conta com câmeras de segurança, que podem ajudar na identificação dos suspeitos.

O caso segue sob investigação com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o corpo foi levado para o IML do Recife.

