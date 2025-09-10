fechar
Roubo em Boa Viagem: dupla é flagrada roubando um portão

Moradores apontam que esse tipo de crime é frequente no bairro, pois em menos de 15 dias ocorreu outro furto da mesma espécie; confira

Por Zayra Pereira Publicado em 10/09/2025 às 20:40
Imagem de roubo de portão em Boa Viagem
Imagem de roubo de portão em Boa Viagem - Reprodução

Dois homens foram flagrados roubando o portão de um condomínio no bairro de Boa Viagem, na madrugada desta quarta-feira (10).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a dupla chega e observa o portão entreaberto. Eles arrancam o portão de alumínio e acabam rompendo a cerca elétrica. Um deles fugiu mas o outro levou o portão.

Moradores apontam que esse tipo de crime é frequente no bairro, pois em menos de 15 dias ocorreu outro furto da mesma espécie.

"Não é só o portão, tem vários casos de assalto aqui na rua. Por enquanto é o portão, mas a gente não sabe quando eles vão entrar e fazer alguma coisa aqui. Não tem segurança nenhuma aqui", contou a síndica do condominio.

A representante conta que o bairro tem pouco policiamento, e que isso pode influenciar na criminalidade.

"Olha a segurança aqui é bem precária, dificilmente eu vejo uma ronda. Como eles sabem que não tem ninguém, eles ficam livres para fazer o que eles quiserem".

O aumento no número de roubos de portões de alúmino está ligado à comercialização do metal.

"A gente faz o que a gente pode, mas nossa força é pequena comparada ao tanto de gente que está aí para fazer coisa errada", concluiu.

