Criminalidade: dono de salão teve ar condicionado roubado no bairro do Cordeiro
O dono do espaço conta que o local sofreu duas investidas criminosas no mesmo fim de semana, pois também foi furtado no domingo. Confira detalhes
Um salão de beleza, que fica na avenida Caxangá, na altura do bairro do Cordeiro, foi furtado na madrugada do último sábado (6).
O dono do espaço conta que o local sofreu duas investidas criminosas no mesmo fim de semana, pois também foi furtado no domingo.
"Quando eu cheguei aqui de manhã, no sábado, tinham levado o primeiro conversor do ar condicionado. Na madrugada do domingo para a segunda, hoje, levaram o segundo", contou Jamerson, dono do salão.
Ele critica a impunidade e a falta de vigilância diante da criminalidade local, que vem crescendo bastante.
"Ficamos aqui impunes pela violência, a criminalidade. Aqui tinha um banco que foi desativado e agora é um ponto de drogas. Já assaltaram a igreja, a concessionária. E essa rua é bem deserta, a gente não vê policionamento".
De acordo com as imagens registradas por câmeras de segurança, a primeira ação contou com três suspeitos, já a segunda foi apenas um. "Eles não conseguiram levar os dois, aí levaram um e depois vieram buscar o outro equipamento".
O prejuízo foi calculado em R$ 4 mil e a falta dos ar-condicionados deve atrapalhar bastante o trabalho nos próximos dias.
"Eu não sei como eu vou fazer para conseguir outro ar condicionado porque é caro e a gente faz o que pode. Paciência agora e ver se eu consigo comprar outro para voltar minha rotina", concluiu.
O caso foi registrado através de boletim de ocorrência e segue sob investigação.