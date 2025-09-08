Nutricionista é agredido em boate no Recife; testemunhas e trabalhadores do local contam outra versão
Ele conta que, por volta das 2h da madrugada, decidiu ir ao banheiro e, ao sair, foi surpreendido por socos desferidos por três homens
Um homem afirma ter sido brutalmente agredido na noite do último sábado (6), em uma boate localizada no bairro de Boa Viagem.
O homem, que atua como nutricionista, relata que, por volta das 2h da madrugada, decidiu ir ao banheiro e, ao sair, foi surpreendido por uma sequência de socos desferidos por três frequentadores do local.
De acordo com o nutricionista, ele também foi atingido por uma garrafada na cabeça, teve o celular quebrado e perdeu um dente durante a agressão. Ele afirma ainda que não houve qualquer motivação para a violência e que não recebeu assistência por parte dos seguranças.
“Eu estava de costas, levei vários socos na cabeça, levei até garrafada. Os seguranças da boate me retiraram como se eu fosse um saco de lixo, um bandido. Foi uma humilhação absurda”, contou.
Segundo informações do próprio homem, ele acabou sendo acusado de assédio sexual, importunação contra homens e mulheres, agressão e ameaça. Questionado sobre o uso de bebidas alcoólicas, negou estar embriagado.
“Eu estava sóbrio, tinha tomado apenas duas doses de vodca. Tenho seis testemunhas, todas conhecidas no mesmo dia. Elas vieram voluntariamente falar comigo pelo Instagram, porque presenciaram meu caso.”
O nutricionista acrescenta que uma das testemunhas relatou a possibilidade de a agressão ter sido motivada por ciúmes, já que uma mulher acompanhada teria olhado para ele.
“Eu só quero que a polícia faça o trabalho dela e identifique meus agressores para que possamos responsabilizá-los, assim como a boate, que omitiu socorro e me fez passar por esse constrangimento. Os seguranças ainda me ameaçaram, dizendo que, se eu não fosse embora, iriam me bater novamente.”
Versão da boate
Os proprietários da boate, em contrapartida, apresentaram imagens registradas por câmeras de segurança que mostram outra versão da história.
Paulo Camelo, um dos proprietários, afirmou que o homem estava descontrolado:
“A versão da casa é que esse rapaz estava altamente descontrolado. No meio da noite, importunou pessoas e acabou arrumando confusões lá em cima.”
Segundo o empresário, o homem chegou a ameaçar diversas pessoas na boate.
“O segurança abordou, o sócio também. Ele quis agredir o sócio e o gerente, e ameaçou de morte os dois. Ele deu tapas e murros no segurança, e foi conduzido a se retirar da casa. Ninguém bateu nele; no máximo, houve alguma confusão com os clientes. Quando chegou aqui embaixo, ele se manifestou novamente, deu um soco no segurança e foi colocado para fora de novo.”
De acordo com o proprietário, o nutricionista teria permanecido do lado de fora do estabelecimento até cerca de 6h da manhã de domingo, agredindo pessoas aleatoriamente.
“Esse rapaz teve um surto, não sei o que aconteceu. O tempo todo ele dizia que era delegado federal e que ia acabar com a boate. Eu estava do lado de fora esperando meu carro chegar, quando esse cara partiu para cima de mim e me deu um soco”, relatou Ângelo, um dos homens agredidos pelo nutricionista.
O dono da boate informou que vai registrar um boletim de ocorrência diante dos casos de violência e importunação ocorridos no local.