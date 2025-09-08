Evento gratuito que une jazz e frevo é realizado no Recife Antigo
"Mardi Gras em Recife" é aberto ao público e será realizado em ruas e praças próximas ao Marco Zero nos dias 3 e 4 de outubro. Saiba mais a seguir
O festival gratuito “Mardi Gras em Recife”, que une o frevo com jazz de Nova Orleans, será realizado nos dias 3 e 4 de outubro nas ruas e praças próximas ao Marco Zero, no bairro do Recife.
O Mardi Gras é o carnaval de Nova Orleans, uma de suas principais expressões culturais. A festa chegará ao Recife para dialogar com a intensidade e alegria do frevo.
Além da música, o evento também conta com chefs norte-americanos que apresentarão a culinária cajun e creole em oficinas e experiências nos restaurantes locais.
O público também pode participar da Rota de Throws, um circuito com bares, cafeterias e restaurantes. Ao completar o percurso e colecionar todos os selos, os participantes ganham brindes especiais.
Para completar, um palco na Praça do Arsenal receberá atrações nacionais e internacionais.
“É um intercâmbio cultural profundo, uma oportunidade de fortalecer a arte popular, valorizar o turismo e criar espaços de convivência, aprendizado e celebração para moradores e visitantes”, destacam os produtores do projeto Gustavo Satou, Thiago Calado e Valdemar Valente.
Mais informações sobre o evento podem ser encontradas em @mardigrasrecife.