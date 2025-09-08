IVYSON faz apresentação única no Recife, no Teatro Luiz Mendonça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O cantor e compositor pernambucano levará seus grandes sucessos ao palco com participações especiais de Matheus de Bezerra e 6ta, em 13 de setembro

IVYSON, um dos grandes destaques da nova geração da MPB, volta ao Recife, sua cidade natal, para um show único no Teatro Luiz Mendonça, apresentando os maiores sucessos da sua carreira.

A apresentação está marcada para o dia 13 de setembro, às 20h. O artista divide o palco com os músicos Hedinho (Guitarra), Beatriz Lima (Baixo) e Pé Beat (Bateria). Além disso, o cancionista e produtor musical Matheus de Bezerra e o cantor e compositor 6ta farão participações especiais.

Entre o repertório de IVYSON, estão sucessos como Girassol Conexão, Sina e Moldura, além de novas canções como Serena, Efêmera, Fica e Afinco.

O cantor possui mais de um milhão de ouvintes mensais e 100 milhões de visualizações no YouTube e em plataformas de streaming.

Mais sobre IVYSON

IVYSON se apresenta no Recife, no dia 13 de setembro - Lilian Aquino

O artista começou no mundo da música ainda criança, mas foi apenas em 2018 que abriu um canal no YouTube para compartilhar suas canções. A estreia foi com a mixtape Poemas Para Quem Chora (2019), no qual apresentou Girassol, considerada o maior hit do cantor. No ano seguinte, lançou o primeiro EP, Retalhos, com letras sentimentais e músicas que vão desde o maracatu ao indie rock.

O álbum de estreia, O Outro Lado do Rio (2022), com 10 faixas autorais e produção de Viktor Judah, mistura raízes e apresenta o romantismo do artista que abre seu coração em cada faixa.

Em seu mais recente trabalho, AFINCO, IVYSON expande seu discurso amoroso, pós-amoroso e além-amoroso com lirismo e sensibilidade raros no panorama nacional, mas sem perder um milímetro do sotaque que cativa fãs Brasil afora.

SERVIÇO