fechar
Cultura | Notícia

Veigh no Recife: rapper anuncia show da 'EVOM Tour' no Classic Hall em novembro

Apresentação acontece no dia 1º de novembro e faz parte da primeira grande turnê do artista, que celebra o sucesso do álbum "Eu Venci o Mundo"

Por Túlio Feitosa Publicado em 04/09/2025 às 19:15
Rapper Veigh retorna ao Recife em nova turnê
Rapper Veigh retorna ao Recife em nova turnê - Alisson Gabriel/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Um dos maiores nomes do trap nacional, o rapper Veigh, anunciou que trará sua nova turnê, a "EVOM Tour", para o Recife. A apresentação única acontecerá no dia 1º de novembro, um sábado, no palco do Classic Hall. Os ingressos para o show já estão à venda.

Esta é a primeira grande turnê do artista e celebra o lançamento de seu mais recente álbum, "Eu Venci o Mundo". O disco alcançou sucesso expressivo, chegando ao Top 3 Global do Spotify e ultrapassando a marca de 10 milhões de streams em apenas 24 horas.

Leia Também

"Essa turnê é um marco na minha vida e carreira. É a primeira vez que faço um projeto desse porte", afirmou Veigh.

O show no Recife promete uma produção de grande impacto, com forte apelo visual e a presença de dançarinos. O repertório incluirá, pela primeira vez ao vivo, as músicas do novo trabalho, além dos sucessos que consolidaram a carreira do rapper, que já se apresentou em gigantes como o The Town e o Rock in Rio.

Serviço

  • Show de Veigh - EVOM Tour
  • Quando: 1º de novembro de 2025 (sábado)
  • Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda)
  • Ingressos:
    • Online: Bilheteria Digital
    • Pontos Físicos: Bilheteria do Classic Hall e Lojas Esposende (Shoppings Tacaruna, RioMar e Recife).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Morre estilista Giorgio Armani, aos 91 anos
LUTO

Morre estilista Giorgio Armani, aos 91 anos
Quem são os herdeiros de Giorgio Armani?
LUTO

Quem são os herdeiros de Giorgio Armani?

Compartilhe

Tags