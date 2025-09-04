Veigh no Recife: rapper anuncia show da 'EVOM Tour' no Classic Hall em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentação acontece no dia 1º de novembro e faz parte da primeira grande turnê do artista, que celebra o sucesso do álbum "Eu Venci o Mundo"

Um dos maiores nomes do trap nacional, o rapper Veigh, anunciou que trará sua nova turnê, a "EVOM Tour", para o Recife. A apresentação única acontecerá no dia 1º de novembro, um sábado, no palco do Classic Hall. Os ingressos para o show já estão à venda.

Esta é a primeira grande turnê do artista e celebra o lançamento de seu mais recente álbum, "Eu Venci o Mundo". O disco alcançou sucesso expressivo, chegando ao Top 3 Global do Spotify e ultrapassando a marca de 10 milhões de streams em apenas 24 horas.

"Essa turnê é um marco na minha vida e carreira. É a primeira vez que faço um projeto desse porte", afirmou Veigh.

O show no Recife promete uma produção de grande impacto, com forte apelo visual e a presença de dançarinos. O repertório incluirá, pela primeira vez ao vivo, as músicas do novo trabalho, além dos sucessos que consolidaram a carreira do rapper, que já se apresentou em gigantes como o The Town e o Rock in Rio.

Serviço

Show de Veigh - EVOM Tour

Quando: 1º de novembro de 2025 (sábado)

1º de novembro de 2025 (sábado) Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda)

Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda) Ingressos: Online: Bilheteria Digital Pontos Físicos: Bilheteria do Classic Hall e Lojas Esposende (Shoppings Tacaruna, RioMar e Recife).



