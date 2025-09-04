Quem são os herdeiros de Giorgio Armani?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos estilistas mais aclamados da história deixa herança bilionária mesmo não tendo filhos. Confira os possíveis herdeiros da fortuna

Com a morte de Giorgio Armani, aos 91 anos, a atenção do mundo da moda se volta não apenas para a sua trajetória, mas também para o futuro da grife que leva seu nome.

Reconhecido como um dos maiores estilistas da história, Giorgio Armani possui um patrimônio de 12.1 bilhões de dólares, sendo considerado uma das pessoas queer mais ricas da história.

Quem são os possíveis herdeiros?

Com grande habilidade de gerir sua marca, Giorgio Armani liderava a casa de moda italiana que fatura cerca de 2,3 bilhões de euros por ano (aproximadamente R$ 14,6 bilhões).

Seus herdeiros deverão incluir a irmã Rosanna, as sobrinhas Silvana e Roberta, o sobrinho Andrea Camerana, além do colaborador de longa data e chefe de design masculino da marca, Pantaleo Dell’Orco. Embora não seja da família por laços sanguíneos, Dell’Orco é considerado parte dela por Armani.

Apenas a irmã Rosanna não atua como parte do conselho de administração