Morre Giorgio Armani aos 91 anos; confira a trajetória do ícone da moda

Armani faleceu pacificamente aos 91 anos, cercado por seus entes queridos, trabalhando até os últimos dias em sua marca e projetos

O estilista italiano Giorgio Armani morreu aos 91 anos, nesta quinta-feira (4). O renomado designer ficou conhecido por seu estilo minimalista e sofisticado, revolucionando o mundo da moda.

Em nota, o Grupo Armani confirmou o falecimento e revelou que Armani trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à alta costura ao longo de toda a sua vida.

"Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração pelos funcionários e colaboradores, faleceu pacificamente, cercado pelos seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diferentes e sempre novos projetos no ser e no ser", finalizou o comunicado publicado nas redes sociais da marca.

Quem foi Giorgio Armani?

Nascido em 11 de julho de 1934 em Piacenza, Itália, Giorgio Armani é um dos estilistas mais influentes e respeitados do mundo. Conhecido por seu estilo minimalista e sofisticado, Armani revolucionou a moda masculina com o soft tailoring, criando ternos mais leves e confortáveis que se tornaram ícones de elegância. Nos anos 1980, também transformou a moda feminina, introduzindo cortes poderosos e discretos que transmitiam confiança.

Imagem do estilista Giorgio Armani - Divulgação

Fundador da marca Giorgio Armani S.p.A em 1975, ele expandiu seu império para perfumes, acessórios, óculos, cosméticos e até hotéis de luxo. Por décadas, era conhecido como a pessoa queer mais rica do mundo, vestindo celebridades em tapetes vermelhos e filmes. Armani se tornou sinônimo de estilo atemporal, mantendo sempre sua filosofia de discrição e sofisticação. Com décadas de carreira, ele segue influente, provando que seu legado na moda é duradouro e universal.