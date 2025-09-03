fechar
Festa carioca Esbórnia desembarca no Recife neste sábado (6); saiba mais

Programação contará com DJs residentes Kelner, Rama, Luckas, Rapha, Renat e Vagalume; evento ocorre no Parador, no Bairro do Recife

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 16:58
Imagem da festa Esbórnia, realizada no Parador, no Bairro do Recife
Imagem da festa Esbórnia, realizada no Parador, no Bairro do Recife - @BELLACCARNEIRO_

Recife se prepara para receber a sétima edição da Esbórnia na cidade, festa conhecida por unir música eletrônica, funk, pagode e performances. O evento ocorre neste sábado (6), véspera de feriado, no Parador, no Bairro do Recife.

A programação contará com DJs residentes Kelner, Rama, Luckas, Rapha, Renat e Vagalume. Criada no Rio de Janeiro, a Esbórnia chega ao Recife com palco de LED e efeitos especiais.

Uma das novidades desta edição é o lounge da MC Games, projeto da parceria da bet com a Agência Delux, com sofás, ilhas para recarregar o celular e brindes.

SERVIÇO
Esbórnia, com Kelner, Rama, Luckas, Rapha, Renat e Vagalume
Onde: Parador, Recife/PE
Quando: 6 de setembro (sábado), a partir das 22h
Quanto: A partir de R$ 280,00 (no site da Zig Tickets), com serviço open bar

