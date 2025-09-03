Pitombeira abre temporada de prévias em Olinda; confira detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento começa na sede da troça carnavalesca, com Orquestra Henrique Dias e Ed Carlos, seguindo cortejo com Maestro Carlos e Paranambuká

O desfile da Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos vai abrir a temporada de prévias carnavalescas em Olinda neste domingo (7), no feriado da Independência.

A festa começa às 14h, na sede da Pitombeira (Rua 27 de Janeiro, nº 128, no bairro do Carmo), com apresentação da Orquestra Henrique Dias e do cantor Ed Carlos.

Às 16h30, o cortejo sai pelas ruas do Sítio Histórico com as orquestra do Maestro Carlos e da Paranambuká.

De acordo com a Pitombeira, a expectativa é reunir entre 15 mil e 20 mil foliões.

Olinda realiza vistoria antes do desfile

O comitê gestor que coordena as equipes que atuam durante as prévias de Carnaval em Olinda realizou, nesta quarta-feira (3), uma vistoria pelas ruas do Sítio Histórico. A ação teve como objetivo ajustar os últimos detalhes antes do desfile da Pitombeira.

Ficou definido que os bares e restaurantes só poderão comercializar bebidas em recipientes de vidro na área interna dos estabelecimentos. Também foi reforçada a orientação para que as calçadas permaneçam livres, garantindo a passagem das agremiações e dos foliões.

"A gente consegue juntar a nossa organização com o que a agremiação, no caso a Pitombeira, pensa para o cortejo. Vimos pontos sensíveis tanto para a nossa necessidade de organização do Poder Público, mas também ouvimos a Pitombeira para entender suas demandas", afirmou o secretário executivo de Cultura de Olinda, Alexandre Miranda.

Mobilidade

A Prefeitura de Olinda reforça o pedido para que a população evite ir de carro próprio à festa, optando pelo transporte público ou por veículos de aplicativo para se deslocar até o Sítio Histórico.

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda informou que haverá quatro pontos de controle de acesso: na Avenida Liberdade (próximo à Focca), na Ladeira da Sé, na Academia Santa Gertrudes e na Rua 27 de Janeiro, na Praça Monsenhor Fabrício.

"São esses os locais onde faremos o controle de acesso, dando prioridade aos moradores. Pedimos às pessoas que vão participar dos festejos que venham de aplicativo ou de táxi, pois não haverá espaço para estacionamento. Os bloqueios funcionarão das 14h30 às 22h", destacou o secretário executivo de Mobilidade Urbana de Olinda, Flávio Ramos.

