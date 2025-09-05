Caminhão bate em poste e causa interdição na Avenida Abdias de Carvalho nesta sexta-feira (05)
Acidente ocorreu durante a madrugada em frente à Funase; poste será substituído pela Neoenergia e trânsito segue congestionado na região
Ryann Albuquerque
Publicado em 05/09/2025 às 8:07
Atualizado em 05/09/2025 às 8:08
Um caminhão colidiu contra um poste de concreto na Avenida Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do Recife, nas primeiras horas desta sexta-feira (5).
O impacto deixou a estrutura inclinada sobre a via, bloqueando faixas no sentido BR-232 e derrubando também o radar de fiscalização eletrônica instalado no canteiro central.
De acordo com informações apuradas pela TV Jornal, o motorista perdeu o controle do veículo após subir no canteiro. Apesar da gravidade do acidente e do óleo derramado na pista, não houve registro de vítimas.
Trânsito lento e novos acidentes
Durante a manhã, o trânsito na Abdias de Carvalho apresentou congestionamentos em ambos os sentidos.
Além da obstrução provocada pelo poste, dois motociclistas se envolveram em acidentes: um derrapou e colidiu contra um ônibus, e outro bateu na traseira de um carro.
Ambos receberam ajuda da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) e conseguiram deixar o local sem ferimentos graves.
A CTTU já informou que a via precisará ser totalmente interditada nos dois sentidos para permitir o trabalho das equipes de manutenção elétrica, o que deve aumentar ainda mais os congestionamentos na região.
Neoenergia prevê conclusão do serviço à tarde
Em comunicado oficial, a Neoenergia Pernambuco informou que desde a madrugada mantém equipes no local para substituir o poste e reconstruir a rede elétrica danificada.
O trabalho é considerado de alta complexidade e deve ser finalizado até o fim da tarde desta sexta-feira.
Apesar do incidente, a concessionária destacou que nenhum cliente ficou sem fornecimento de energia.
Enquanto isso, os motoristas que utilizam a Abdias de Carvalho devem buscar rotas alternativas, especialmente quem segue em direção à BR-232 ou ao centro do Recife.
