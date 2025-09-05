fechar
Caminhão bate em poste e causa interdição na Avenida Abdias de Carvalho nesta sexta-feira (05)

Acidente ocorreu durante a madrugada em frente à Funase; poste será substituído pela Neoenergia e trânsito segue congestionado na região

Por Ryann Albuquerque Publicado em 05/09/2025 às 8:07 | Atualizado em 05/09/2025 às 8:08
Acidente na Avenida Abdias de Carvalho
Acidente na Avenida Abdias de Carvalho - Cirio Gomes

Um caminhão colidiu contra um poste de concreto na Avenida Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do  Recife, nas primeiras horas desta sexta-feira (5).

O impacto deixou a estrutura inclinada sobre a via, bloqueando faixas no sentido BR-232 e derrubando também o radar de fiscalização eletrônica instalado no canteiro central.

De acordo com informações apuradas pela TV Jornal, o motorista perdeu o controle do veículo após subir no canteiro. Apesar da gravidade do acidente e do óleo derramado na pista, não houve registro de vítimas.

Trânsito lento e novos acidentes 

Durante a manhã, o trânsito na Abdias de Carvalho apresentou congestionamentos em ambos os sentidos.

Além da obstrução provocada pelo poste, dois motociclistas se envolveram em acidentes: um derrapou e colidiu contra um ônibus, e outro bateu na traseira de um carro.

Ambos receberam ajuda da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) e conseguiram deixar o local sem ferimentos graves.

A CTTU já informou que a via precisará ser totalmente interditada nos dois sentidos para permitir o trabalho das equipes de manutenção elétrica, o que deve aumentar ainda mais os congestionamentos na região.

Neoenergia prevê conclusão do serviço à tarde

Em comunicado oficial, a Neoenergia Pernambuco informou que desde a madrugada mantém equipes no local para substituir o poste e reconstruir a rede elétrica danificada.

O trabalho é considerado de alta complexidade e deve ser finalizado até o fim da tarde desta sexta-feira.

Apesar do incidente, a concessionária destacou que nenhum cliente ficou sem fornecimento de energia.

Enquanto isso, os motoristas que utilizam a Abdias de Carvalho devem buscar rotas alternativas, especialmente quem segue em direção à BR-232 ou ao centro do Recife.

