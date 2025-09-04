fechar
Mulheres ficam presas no cemitério de Camaragibe; uma delas passa mal e precisa ser socorrida

Elas teriam ido ao local para visitar uma lápide, mas demoraram para sair e o responsável fechou os portões, sem perceber que elas ainda estavam lá

Por Zayra Pereira Publicado em 04/09/2025 às 21:55
Imagem de mulher presa em cemitério de Camaragibe
Imagem de mulher presa em cemitério de Camaragibe - Reprodução

Duas mulheres ficaram presas dentro de um cemitério, na tarde da última quarta-feira (3), em Camaragibe.

Elas teriam ido ao local para visitar uma lápide, mas demoraram para sair e o responsável fechou os portões, sem perceber que elas ainda estavam dentro.

De acordo com as mulheres, elas chegaram ao cemitério por volta das 16h. Elas ficaram desesperadas e gritaram bastante até que fossem socorridas.

"Eu ficava lá dentro gritando mesmo, desesperada. Ela ainda pedia para eu parar de gritar, mas eu continuei", contou Eronilda, que decidiu visitar a lápide da mãe no dia do aniversário da falecida.

Ela ainda conta que não sabe explicar o desespero, mas nunca sentiu um medo tão grande. "Não é muito bom para passar a noite ali".

Aniversário inusitado

A amiga, Adriana, estava acompanhando Eronilda e também fez aniversário no dia do episódio. Ela registrou tudo que aconteceu enquanto estavam presas.

"A gente foi só com o pensamento de colocar umas flores, fazer uma oração e voltar. Quando a gente voltou o portão estava trancado, aí foi quando bateu o desespero", contou Adriana.

Adriana afirma que temia que anoitecesse e ninguém percebesse que elas estavam dentro do cemitério.

"Meu medo era que chegasse a noite e ninguém fosse abrir ou ajudar a gente. O pessoal achava que era uma pegadinha. Ficavam rindo, achando que era brincadeira".

A mulher conta que apesar de ser seu aniversário, ela não queria festa nem comemorações, apenas homenagear a mãe da amiga que também completava ano naquela data.

Elas foram socorridas pelo marido de Eronilda e pelo responsável do cemitério. Foram levadas até uma UPA, pois tiveram uma alteração da pressão mas foram liberadas rapidamente.

