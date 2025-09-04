Três policiais do BPRv são presos por suspeita de extorsão em rodovias do Sertão de Pernambuco
PMs foram presos nesta quarta-feira (03) no Recife após investigação da Polícia Civil; vítimas denunciaram cobranças ilegais em abordagens no Sertão
Três policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram presos, nessa quarta-feira (3), no Recife, suspeitos de praticar crimes de corrupção passiva e extorsão em abordagens realizadas nas cidades de Arcoverde, Buíque e demais localidades do Sertão de Pernambuco.
As prisões foram cumpridas por ordem da Justiça, a partir de representação da Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Os policiais foram detidos dentro do batalhão, no momento em que chegavam para assumir o serviço.
Em seguida, foram levados para o Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (CREED), em Abreu e Lima, no Grande Recife.
Como agiam
De acordo com as investigações, os militares paravam motoristas em rodovias da região e exigiam dinheiro para liberar os veículos. Em alguns casos, caminhões-pipa eram obrigados a apresentar um suposto “laudo da qualidade da água”, usado como pretexto para cobrança de propina.
As vítimas também relataram que eram ameaçadas de condução à delegacia e de apreensão dos veículos caso não entregassem os valores exigidos. Foi a partir dessas denúncias que a Polícia Civil abriu o inquérito que resultou nas prisões.
Investigações continuam
O delegado Adriano Ferro, responsável pelo caso, afirmou que a operação permitiu concluir a investigação inicial e revelou a possibilidade de novos desdobramentos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Com a prisão desses três policiais, conseguimos encerrar o inquérito e vamos abrir novas frentes para identificar possíveis outros envolvidos. Essa é a resposta para quem acha que pode vir ao Sertão praticar crimes e sair impune”, declarou.
Segundo a Polícia Civil, a própria Polícia Militar de Arcoverde colaborou com as investigações e não compactuou com as práticas ilegais.
Os três policiais vão responder pelos crimes de corrupção passiva e extorsão, e permanecem custodiados no presídio militar. A polícia reforçou que outras possíveis vítimas podem procurar a delegacia para registrar denúncia, contribuindo com a apuração de responsabilidades.
Saiba como assistir aos Videocasts do JC: