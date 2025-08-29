Polícia Civil investiga briga entre motoristas na Zona Sul do Recife após vídeo viralizar
Confronto envolveu três homens, deixou um ferido e resultou em danos a veículos, além de envolver atropelamento e vandalismo
A Polícia Civil de Pernambuco investiga um confronto violento ocorrido no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, envolvendo dois motoristas e um terceiro homem.
A confusão, registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, começou em um posto de combustíveis e se estendeu até a Rua Tenente João Cícero.
O início da confusão
De acordo com as imagens, um homem de camisa branca desce de um veículo cinza portando um pedaço de madeira.
Ele atinge repetidas vezes um carro branco, que tenta sair do local. Em reação, o passageiro do carro branco desce e quebra o para-brisa do veículo cinza.
A situação se agravou quando um terceiro homem, vestido com camisa azul escura, pegou uma pedra do chão e atingiu a cabeça do homem de camisa branca, que acabou ferido.
O episódio só terminou após intervenção de populares e a chegada da polícia.
Depoimentos e investigação
Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Boa Viagem, onde prestaram depoimento. Eles relataram que o conflito teve início após um desentendimento no posto de combustíveis.
Segundo a versão apresentada, o motorista do carro cinza teria provocado danos ao veículo branco, mas se recusava a assumir o prejuízo.
A Polícia Civil analisa os depoimentos e as imagens para definir as responsabilidades. Entre os crimes investigados estão dano ao patrimônio, lesão corporal e até tentativa de homicídio.
Próximos passos
O caso segue em apuração pela Polícia Civil, que deve ouvir novas testemunhas e analisar os laudos médicos do ferido.
As autoridades ressaltaram que tratam o episódio com seriedade e que novas informações serão divulgadas à medida que a investigação avançar.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.