Idosa de 71 anos é esfaqueada ao tentar separar briga de casal na Região Metropolitana do Recife

Mulher foi atingida na clavícula durante conflito conjugal; casal é detido e caso é investigado pelo DHPP sob distintas perspectivas.

Um conflito familiar terminou em violência na madrugada desta sexta-feira (29) no loteamento Conceição, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

Uma idosa de 71 anos foi vítima de tentativa de homicídio ao tentar apartar uma briga entre o filho, de 35 anos, e a companheira dele, de 53 anos. A vítima foi atingida por uma facada na região da clavícula direita.

Como aconteceu

Segundo relatos da família, a idosa ouviu gritos vindos da casa do filho e foi até o local. Ao chegar, encontrou o casal em discussão, momento em que a nora empunhava uma faca em defesa própria.

Ao tentar intervir, a idosa acabou esfaqueada. Ela recebeu os primeiros socorros em uma UPA e, devido à gravidade do ferimento, foi transferida para o Hospital Getúlio Vargas, no Recife.

Investigações

A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso é investigado pelo delegado Antônio de Campos. A situação é considerada complexa e está sendo apurada por meio de depoimentos de familiares e testemunhas.

Familiares da vítima confirmaram que ela apenas tentava interromper a briga. Já parentes da nora alegam que ela sofria violência doméstica contínua e apresentaram medicamentos controlados, alegando que a mulher faz tratamento para esquizofrenia.

Um familiar da nora relatou: “Ela vivia um relacionamento abusivo, já tinha sido agredida outras vezes por esse companheiro dela. Ele estava batendo na minha mãe”.

Próximos passos

De acordo com a Polícia Civil, o filho da vítima deverá ser autuado por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. A situação da nora, no entanto, segue indefinida e deve ser esclarecida conforme avançam as investigações.

Atualizações sobre o estado de saúde da idosa e o andamento da apuração serão divulgadas pelas autoridades nas próximas horas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais