Idoso é flagrado cometendo estupro contra menina de nove anos em Olinda
A menina, neta de consideração do idoso, tem paralisia cerebral e faz uso de uma cadeira de rodas. A família tinha bastante confiança nele
Um homem idoso, de 60 anos de idade, foi flagrado tendo relações sexuais com uma criança de nove anos, no bairro de Aguazinha, em Olinda.
A menina, neta de consideração do idoso, tem paralisia cerebral e faz uso de uma cadeira de rodas. A família tinha bastante confiança no homem e a própria mãe da criança flagrou a situação.
O caso foi denunciado e a criança seguiu para o corpo e delito junto ao IML. A avó da menina conta que família está bastante revoltada diante da situação.
"Eu trabalhava e ele ficava na minha casa, com minha mãe, minhas filhas. Confiava nele, convivi com ele por sete anos. Faz 19 anos que sou separada dele, mas tinha confiança".
Nas últimas semanas o suspeito teria pedido abrigo para a ex-mulher, avó da menina, pois não tinha onde morar e estava passando necessidades. Ele estava morando no terraço da família até que conseguisse um local de moradia.
Como aconteceu?
A violência aconteceu quando a mãe da menina foi até um estabelecimento próximo da casa para comprar alguns itens. Quando ela voltou para casa encontrou o homem junto à filha dela.
"Quando ela foi chegando, viu ele com a bermuda aberta. Ela foi para cima dele, empurrou ele. Aí minha neta no outro dia ela contou", contou a avó. De acordo com a mulher, o idoso teria tentado cometer sexo oral com a menina.
O suspeito fugiu do local e a família agora busca justiça. "Eu quero justiça. Que ele pague pelo que fez", concluiu a avó.
O Conselho Tutelar foi acionado e recebeu denúncias, inclusive da população, que ficou bastante revoltada com o caso.
"Quando a gente recebeu a denúncia de que tinha acontecido esse abuso fomos de imediato na residência para saber se tinha procedência, e infelizmente, aconteceu", contou o conselheiro tutelar.
Denúncias
A conselheira tutelar conta que tentar omitir crimes cometidos no âmbito familiar, além de ser prejudicial para a vítima, traz prejuízos legais, respondendo criminalmente.
"Realmente é algo lamentável, mas que a gente aproveita essa oportunidade para compartilhar que, ao suspeitar de qualquer tipo de abuso contra criança ou adolescente, procure o conselho tutelar".
