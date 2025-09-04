fechar
Social1 | Notícia

Vídeo: Mulher e amiga passam sufoco após ficarem presas em cemitério da Grande Recife no aniversário

Uma mulher e sua amiga ficaram presas em um cemitério em Camaragibe (PE) no dia do aniversário da amiga. Assista ao vídeo na matéria

Por Catêrine Costa Publicado em 04/09/2025 às 18:07
Mulher e amiga ficam trancadas em cemitério da Grande Recife no dia do aniversário
Mulher e amiga ficam trancadas em cemitério da Grande Recife no dia do aniversário - Reprodução/ Instagram

O que era para ser um momento de homenagem e paz se transformou em um susto! A filha de Eronilda de Sousa, Larissa Catharine, relatou o que aconteceu com sua mãe e a amiga, Adriana, que ficaram presas no Cemitério de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, no último sábado, 30 de setembro.

Segundo Larissa, elas chegaram ao local por volta das 16h45 para visitar o túmulo dos pais de Eronilda. Coincidentemente, era o aniversário de Adriana. "Na hora de ir embora, elas viram que estava fechado. Aí foi na hora que ela se desesperou", contou.

Felizmente, a história teve um final feliz. Um funcionário do cemitério conseguiu abrir os portões por volta das 17h40. No entanto, o susto foi grande, e Eronilda teve a pressão alterada. Para completar a série de acontecimentos inusitados, uma visita na casa da família havia quebrado o pé no mesmo dia, e todos acabaram indo para a UPA.

