Vídeo: Mulher e amiga passam sufoco após ficarem presas em cemitério da Grande Recife no aniversário
Uma mulher e sua amiga ficaram presas em um cemitério em Camaragibe (PE) no dia do aniversário da amiga. Assista ao vídeo na matéria
O que era para ser um momento de homenagem e paz se transformou em um susto! A filha de Eronilda de Sousa, Larissa Catharine, relatou o que aconteceu com sua mãe e a amiga, Adriana, que ficaram presas no Cemitério de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, no último sábado, 30 de setembro.
Segundo Larissa, elas chegaram ao local por volta das 16h45 para visitar o túmulo dos pais de Eronilda. Coincidentemente, era o aniversário de Adriana. "Na hora de ir embora, elas viram que estava fechado. Aí foi na hora que ela se desesperou", contou.
Felizmente, a história teve um final feliz. Um funcionário do cemitério conseguiu abrir os portões por volta das 17h40. No entanto, o susto foi grande, e Eronilda teve a pressão alterada. Para completar a série de acontecimentos inusitados, uma visita na casa da família havia quebrado o pé no mesmo dia, e todos acabaram indo para a UPA.