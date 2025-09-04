Vídeo: Mulher e amiga passam sufoco após ficarem presas em cemitério da Grande Recife no aniversário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Uma mulher e sua amiga ficaram presas em um cemitério em Camaragibe (PE) no dia do aniversário da amiga. Assista ao vídeo na matéria

Clique aqui e escute a matéria

O que era para ser um momento de homenagem e paz se transformou em um susto! A filha de Eronilda de Sousa, Larissa Catharine, relatou o que aconteceu com sua mãe e a amiga, Adriana, que ficaram presas no Cemitério de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, no último sábado, 30 de setembro.

Segundo Larissa, elas chegaram ao local por volta das 16h45 para visitar o túmulo dos pais de Eronilda. Coincidentemente, era o aniversário de Adriana. "Na hora de ir embora, elas viram que estava fechado. Aí foi na hora que ela se desesperou", contou.

Felizmente, a história teve um final feliz. Um funcionário do cemitério conseguiu abrir os portões por volta das 17h40. No entanto, o susto foi grande, e Eronilda teve a pressão alterada. Para completar a série de acontecimentos inusitados, uma visita na casa da família havia quebrado o pé no mesmo dia, e todos acabaram indo para a UPA.