Mulher é baleada com mais de 10 tiros em Cruz de Rebouças

A vítima é conhecida por emprestar dinheiro na região e teria realizado uma cobrança de R$ 20 mil recentemente; Confira detalhes

Uma mulher de 51 anos foi vítima de uma emboscada no último domingo (31), por volta das 23h30, em Cruz de Rebouças, Igarassu. A vítima foi atingida por mais de 10 disparos de arma de fogo.

A mulher estava ao lado de um homem em frente a entrada de sua residência, quando o suspeito, que estava do lado de fora do portão, realizou os disparos.

Como aconteceu?

A polícia Civil investiga o caso e já entrou em contato com a família da vítima. Segundo informações, um casal teria chegado na residência e estavam perguntando pelo ex companheiro da vítima, afirmando que ele tinha um dívida e que precisava ser paga.

Em seguida o suspeito que acompanhava a outra mulher efetuou os disparos. A vítima foi socorrida para a UPA de Cruz de Rebouças e depois transferida para o Hospital da Restauração.

A mulher segue internada em estado grave e, de acordo com informações, ela teve 19 perfurações.

Motivações

Segundo informações, a mulher era conhecida por emprestar dinheiro na região. Ela teria emprestado cerca de R$ 20 mil recentemente e no último sábado (30), teria ido até a residência da pessoa realizar a cobrança do pagamento.

Ainda não existe uma relação direta comprovada mas é um dos pontapés das investigações policiais.

Além disso, a polícia também busca mais informações sobre o ex companheiro da vítima.

