Mulher é baleada com mais de 10 tiros em Cruz de Rebouças
A vítima é conhecida por emprestar dinheiro na região e teria realizado uma cobrança de R$ 20 mil recentemente; Confira detalhes
Uma mulher de 51 anos foi vítima de uma emboscada no último domingo (31), por volta das 23h30, em Cruz de Rebouças, Igarassu. A vítima foi atingida por mais de 10 disparos de arma de fogo.
A mulher estava ao lado de um homem em frente a entrada de sua residência, quando o suspeito, que estava do lado de fora do portão, realizou os disparos.
Como aconteceu?
A polícia Civil investiga o caso e já entrou em contato com a família da vítima. Segundo informações, um casal teria chegado na residência e estavam perguntando pelo ex companheiro da vítima, afirmando que ele tinha um dívida e que precisava ser paga.
Em seguida o suspeito que acompanhava a outra mulher efetuou os disparos. A vítima foi socorrida para a UPA de Cruz de Rebouças e depois transferida para o Hospital da Restauração.
A mulher segue internada em estado grave e, de acordo com informações, ela teve 19 perfurações.
Motivações
Segundo informações, a mulher era conhecida por emprestar dinheiro na região. Ela teria emprestado cerca de R$ 20 mil recentemente e no último sábado (30), teria ido até a residência da pessoa realizar a cobrança do pagamento.
Ainda não existe uma relação direta comprovada mas é um dos pontapés das investigações policiais.
Além disso, a polícia também busca mais informações sobre o ex companheiro da vítima.
