Motociclista atropela cavalo que cruzava avenida Perimetral, em Olinda

Um homem estava filmando os cavalos e conseguiu flagrar o momento da colisão. Moradores da região contam que é muito comum encontrar animais na pista

Por Zayra Pereira Publicado em 29/08/2025 às 22:44
Imagem de colisão entre motoqueiro e cavalo na avenida Perimetral, em Olinda
Imagem de colisão entre motoqueiro e cavalo na avenida Perimetral, em Olinda - Reprodução

Um motociclista atropelou um cavalo quando cruzava a Avenida Senador Nilo Coelho, mais conhecida como Perimetral, em Olinda.

O condutor seguia na via quando foi surpreendido pelo animal tentando cruzar a pista. Um homem estava filmando os animais e conseguiu flagrar o momento da colisão.

De acordo com moradores, é muito comum ter animais soltos na avenida. Um ciclista conta que sempre anda bastante atento no local, pois é muito alto o risco de acidentes.

"Muito alerta. Além dos carros também, porque não tem ciclofaixa. Aqui tem muita invasão e gente que cria cavalo. Porco também tem demais", contou.

A avenida Perimetral passa por uma requalificação, entretanto, as obras prejudicaram bastante o tráfego dos pedestres no local.

"É muito esburacado, é lixo, é tudo. A prefeita não faz nada", contou uma moradora.

