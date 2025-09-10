Idoso cai em buraco no município de Olinda; momento foi registrado por populares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem de 70 anos de idade caiu em uma cratera no bairro de Águas Compridas, em Olinda, nesta quarta-feira (10).

O aposentado sofreu ferimentos nos braços e nas pernas. Após o acidente, os próprios moradores colocaram um gelo baiano para tapar o buraco.

De acordo com informações o buraco está aberto há dois meses, mas não teve nenhuma resolução pela prefeitura de Olinda.

"Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador e nada de se resolver isso aqui. Caísse uum idoso aqui no inverno, já era", contou o motorista Vassil da Silva.

No mesmo bairro, um poste energizado também apresenta sinais de rachaduras e moradores temem que ele caia. A população pede providências.

"Até gente que não mora nesta rua está preocupado. Uma vizinha disse que chamou a TV Jornal, 'eles vem e a senhora vai falar, porque está muito perigoso'", contou uma aposentada.

Uma mulher conta que teme pela vida da mãe caso o poste caia: "Aqui a gente não conta com ninguém. Aqui não tem vereador, a prefeita nem olha para a gente. Já foi ligado, minha mãe disse que eles vieram aqui e disseram que não tem perigo. Não tem perigo para eles que não moram aqui".

Em nota, a Neoenergia informa que enviará uma equipe para o local nesta quinta-feira (11) para avaliar a estrutura do poste.

A Secretaria de Manutenção Urbana de Olinda também informou que fará reparos na cratera no início da próxima semana.