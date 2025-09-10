Idoso cai em buraco no município de Olinda; momento foi registrado por populares
De acordo com informações o buraco está aberto há dois meses, mas não teve nenhuma resolução pela prefeitura de Olinda. Confira detalhes
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Um homem de 70 anos de idade caiu em uma cratera no bairro de Águas Compridas, em Olinda, nesta quarta-feira (10).
O aposentado sofreu ferimentos nos braços e nas pernas. Após o acidente, os próprios moradores colocaram um gelo baiano para tapar o buraco.
De acordo com informações o buraco está aberto há dois meses, mas não teve nenhuma resolução pela prefeitura de Olinda.
"Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador e nada de se resolver isso aqui. Caísse uum idoso aqui no inverno, já era", contou o motorista Vassil da Silva.
No mesmo bairro, um poste energizado também apresenta sinais de rachaduras e moradores temem que ele caia. A população pede providências.
"Até gente que não mora nesta rua está preocupado. Uma vizinha disse que chamou a TV Jornal, 'eles vem e a senhora vai falar, porque está muito perigoso'", contou uma aposentada.
Uma mulher conta que teme pela vida da mãe caso o poste caia: "Aqui a gente não conta com ninguém. Aqui não tem vereador, a prefeita nem olha para a gente. Já foi ligado, minha mãe disse que eles vieram aqui e disseram que não tem perigo. Não tem perigo para eles que não moram aqui".
Saiba como se inscrever na newsletter JC
Em nota, a Neoenergia informa que enviará uma equipe para o local nesta quinta-feira (11) para avaliar a estrutura do poste.
A Secretaria de Manutenção Urbana de Olinda também informou que fará reparos na cratera no início da próxima semana.