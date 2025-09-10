fechar
Notícias | Notícia

Idoso cai em buraco no município de Olinda; momento foi registrado por populares

De acordo com informações o buraco está aberto há dois meses, mas não teve nenhuma resolução pela prefeitura de Olinda. Confira detalhes

Por Zayra Pereira Publicado em 10/09/2025 às 21:10
Imagem de idoso sendo resgatado de cratera em Olinda
Imagem de idoso sendo resgatado de cratera em Olinda - Reprodução

Um homem de 70 anos de idade caiu em uma cratera no bairro de Águas Compridas, em Olinda, nesta quarta-feira (10).

O aposentado sofreu ferimentos nos braços e nas pernas. Após o acidente, os próprios moradores colocaram um gelo baiano para tapar o buraco.

De acordo com informações o buraco está aberto há dois meses, mas não teve nenhuma resolução pela prefeitura de Olinda.

Leia Também

"Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador e nada de se resolver isso aqui. Caísse uum idoso aqui no inverno, já era", contou o motorista Vassil da Silva.

No mesmo bairro, um poste energizado também apresenta sinais de rachaduras e moradores temem que ele caia. A população pede providências.

"Até gente que não mora nesta rua está preocupado. Uma vizinha disse que chamou a TV Jornal, 'eles vem e a senhora vai falar, porque está muito perigoso'", contou uma aposentada.

Uma mulher conta que teme pela vida da mãe caso o poste caia: "Aqui a gente não conta com ninguém. Aqui não tem vereador, a prefeita nem olha para a gente. Já foi ligado, minha mãe disse que eles vieram aqui e disseram que não tem perigo. Não tem perigo para eles que não moram aqui".

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Em nota, a Neoenergia informa que enviará uma equipe para o local nesta quinta-feira (11) para avaliar a estrutura do poste.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Secretaria de Manutenção Urbana de Olinda também informou que fará reparos na cratera no início da próxima semana.

Leia também

Dois homens são presos após perseguição policial em mangue de Olinda
DESGOSTO PARA CHICO SCIENCE

Dois homens são presos após perseguição policial em mangue de Olinda
Onda de assaltos assusta moradores de Oinda
Insegurança

Onda de assaltos assusta moradores de Oinda

Compartilhe

Tags