Motoqueiro ferido por linha de cerol recebe alta médica

O motociclista teve problemas de memória após o acidente e seu celular também foi danificado, por isso a família não conseguiu ser informada

O motoqueiro Dayvson Ramos, de 27 anos, que teve o pescoço cortado por uma linha com cerol enquanto transitava pela Avenida Pan Nordestina, em Olinda, recebeu alta médica nesta terça-feira (9), após dias de internação.

O homem precisou ser socorrido às pressas e passou por cirurgia no Hospital da Restauração, onde permaneceu internado por seis dias. Ele teve ferimentos no pescoço e também no braço.

"Quando eu me deparei, a linha já estava no meu pescoço e eu me desesperei tentando tirar e acabei colidindo com um carro, porque o capacete tampou a minha visão. Eu só escutei quando a passageira gritou que o carro estava próximo", contou Dayvson.

Imagem de acidente no viaduro da Pan Nordestina - Reprodução

Ele afirma que a linha cortou duas artérias de seu pescoço, além de arranhar a aorta, principal artéria do corpo.

O motociclista teve problemas de memória após o acidente e seu celular também foi danificado, por isso a família não conseguiu ser notificada sobre o estado de saúde dele e acreditavam que ele estava desaparecido.

"Eu não lembrava o número da minha esposa e estava deseperado, porque eu tinha certeza que se elas soubessem da minha situação teriam vindo me socorrer", contou.

Ele contou com a ajuda da assistente social e de uma enfermeira, que se compadeceu do caso, para localizar a família.

No momento do acidente, Dayvson, que trabalha como motorista de aplicativo, estava com uma passageira. Ela também sofreu escoriações, foi levada para um hospital particular e recebeu alta.

O motorista conta que durante a queda também quebrou o braço e passou por uma cirurgia para implantação de pinos, além de uma lesão nos testículos, que pode torná-lo infértil. Ele deve passar por acompanhamento com ortopedistas e urologistas.

