Motoqueiro ferido por linha de cerol recebe alta médica

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O motoqueiro Dayvson Ramos, de 27 anos, que teve o pescoço cortado por uma linha com cerol enquanto transitava pela Avenida Pan Nordestina, em Olinda, recebeu alta médica nesta terça-feira (9), após dias de internação.
O homem precisou ser socorrido às pressas e passou por cirurgia no Hospital da Restauração, onde permaneceu internado por seis dias. Ele teve ferimentos no pescoço e também no braço.
"Quando eu me deparei, a linha já estava no meu pescoço e eu me desesperei tentando tirar e acabei colidindo com um carro, porque o capacete tampou a minha visão. Eu só escutei quando a passageira gritou que o carro estava próximo", contou Dayvson.
Ele afirma que a linha cortou duas artérias de seu pescoço, além de arranhar a aorta, principal artéria do corpo.
O motociclista teve problemas de memória após o acidente e seu celular também foi danificado, por isso a família não conseguiu ser notificada sobre o estado de saúde dele e acreditavam que ele estava desaparecido.
"Eu não lembrava o número da minha esposa e estava deseperado, porque eu tinha certeza que se elas soubessem da minha situação teriam vindo me socorrer", contou.
Ele contou com a ajuda da assistente social e de uma enfermeira, que se compadeceu do caso, para localizar a família.
No momento do acidente, Dayvson, que trabalha como motorista de aplicativo, estava com uma passageira. Ela também sofreu escoriações, foi levada para um hospital particular e recebeu alta.
O motorista conta que durante a queda também quebrou o braço e passou por uma cirurgia para implantação de pinos, além de uma lesão nos testículos, que pode torná-lo infértil. Ele deve passar por acompanhamento com ortopedistas e urologistas.