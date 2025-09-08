Três homens são mortos próximo à Ladeira do Giz, em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com a Polícia Civil, três homens foram assassinados a tiros, um deles na rua e os outros dois dentro de uma residência

Um triplo homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira (08) nas proximidades da Ladeira dos Giz, em Águas Compridas, Olinda.

De acordo com a Polícia Civil, três homens foram assassinados a tiros, um deles na rua e os outros dois dentro de uma residência.

Dinâmica do crime

Segundo relatos, as vítimas estavam consumindo drogas quando um quarto homem, após discutir com o grupo, deixou o local prometendo retornar.

Minutos depois, ele voltou armado, atingindo o primeiro homem que abriu a porta e, em seguida, executando os outros dois que estavam dentro da casa.

Há indícios de que o suspeito contou com a ajuda de um comparsa, que o aguardava em uma motocicleta para facilitar a fuga.

Apenas uma das vítimas foi identificada: Matheus Silva Soares de Oliveira, 24 anos.

Os outros dois homens não portavam documentos. Matheus já havia sido detido em outras ocasiões, mas nunca chegou a ser preso.

Local e perícia

Na cena do crime, a perícia encontrou cápsulas de munição e sinais de consumo de drogas. A maioria dos disparos foi direcionada à cabeça das vítimas, segundo o delegado responsável pela investigação.

O caso está sendo apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que segue em busca dos suspeitos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.