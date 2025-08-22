Grande apreensão de drogas na Região Metropolitana do Recife resulta na prisão de jovem de 18 anos
A polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas em Camaragibe após uma denúncia anônima. Um jovem de foi preso, acusado de tráfico
Policiais militares do 12º BPM apreenderam uma grande quantidade de drogas em uma residência no bairro de Tabatinga, em Camaragibe.
A ação foi possível graças a denúncias anônimas que apontavam a casa como ponto de tráfico.
Drogas apreendidas
Na operação, foram encontradas 64 porções de maconha, 274 de crack e 611 de cocaína, todas já prontas para comercialização. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 30 mil.
Abordagem
Os militares foram recebidos pela mãe do suspeito, que afirmou desconhecer a atividade criminosa e autorizou a entrada na residência.
Dentro do imóvel, o jovem de 18 anos foi localizado em seu quarto, onde também estava a droga.
O subcomandante Everaldo Vitor explicou a dinâmica da ocorrência: “Recebemos informações sobre o tráfico na área e, ao realizar as buscas, encontramos no quarto do suspeito uma grande quantidade de maconha, crack e cocaína, além de um carregador de pistola municiado. O jovem admitiu possuir uma arma, mas não revelou onde estava.”
Prisão em flagrante
O suspeito foi encaminhado à Central de Plantões da Polícia Civil, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele permanece preso à disposição da Justiça.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.