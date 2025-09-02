Obras da Compesa na Avenida Domingos Ferreira causam transtornos para motoristas e moradores
As obras estão previstas para finalizar em dezembro e estão causando transtornos em Boa Viagem, com faixas de trânsito fechadas
Obras da Compesa causam transtornos na avenida Domingos Ferreira em Boa Viagem
O serviço realizado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) está trocando as tubulações da rede coletora de esgoto. Na pista do lado esquerdo da avenida, o trabalho está sendo realizado no meio fio.
O asfalto está aberto e placas sinalizadoras indicam que o motorista deve usar apenas uma faixa, o que vem deixando o trânsito lento e prejudicando quem passa no local.
"O trânsito já não é fácil e com essas obras aí fica difícil. Ainda corre o risco de acidente, né? Porque fica muito apertado aqui mesmo, só está ficando uma faixa para quem vem na esquerda da Domingos Ferreira", contou Marcos Paulo, motociclista que transita pela avenida.
Mais obras e transtorno na Domingos Ferreira
Pouco mais na frente, ainda na Domingos Ferreira, outra obra está sendo realizada em uma rua paralela à Conselheiro Aguiar.
O serviço se estende durante o dia e a noite na rua Pereira da Costa, onde a obra é extensa, por isso os moradores precisam desviar o percurso pela rua 26 de janeiro.
"Eu moro na rua aí, a Compensa se comprometeu que só ia fechar a rua à noite e a gente está com a semana toda a rua fechada. Nem a gente que é morador está tendo acesso à rua. Complica tanto para sair quanto para chegar. Aqui eu já rodei duas vezes a rua e não consigo estacionar o meu carro", contou Lauber Aquino, que mora na rua Pereira da Costa.
O morador ainda conta que com a rua sendo quebrada para as obras, algumas casas estão sendo danificadas. Os moradores aguardam uma posição da Compesa.
Próximas finalizações das obras
De acordo com a Compensa, o trecho da rua Pereira da Costa deve ser finalizado no dia 13 de setembro. Já o projeto final da estação de tratamento de esgoto tem prazo para dezembro deste ano.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais