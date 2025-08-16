Governo Raquel Lyra troca presidente da Compesa em meio a processo de concessão
Douglas Nóbrega assume cargo às vésperas do leilão de concessão parcial dos serviços de distribuição de água e de captação e tratamento de esgoto
O Governo de Pernambuco anunciou, neste sábado (16), a saída de Alex Campos do cargo de diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Ele deixará a função no fim de agosto de 2025, mas seguirá como presidente do Conselho de Administração da empresa.
O cargo será assumido pelo engenheiro e administrador Douglas Nóbrega, atual diretor de Engenharia e Sustentabilidade da companhia.
A mudança ocorre às vésperas do leilão de concessão parcial dos serviços de distribuição de água e de captação e tratamento de esgoto da Compesa para a iniciativa privada, previsto para outubro deste ano.
Nóbrega já atuou como superintendente de Engenharia de Geração da Chesf e também tem experiência no setor privado. Segundo o Governo, sua missão será dar continuidade às obras do Programa Águas de Pernambuco e conduzir esse processo de concessão parcial.
Edital deve ser lançado em setembro
De acordo com informações do Movimento Econômico, o edital que definirá as regras da concessão deve ser publicado até setembro. A Compesa continuará pública e responsável pela produção e tratamento da água, enquanto a concessão alcançará parte dos serviços de distribuição e esgotamento.
Inicialmente, o Governo previa lançar o edital entre junho e julho, mas o cronograma foi ajustado para agosto ou setembro, já na fase final de análise pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).
"Vamos continuar garantindo os investimentos na Compesa, essenciais para a população, e vamos poder acelerar as entregas e oferecer mais dignidade às pessoas, por meio da concessão dos serviços da Companhia. Agradeço ao trabalho desempenhado por Alex Campos, que se dedicou às ações na instituição, sempre em prol de todos os pernambucanos", registrou a governadora Raquel Lyra.
Detalhes da concessão
O projeto prevê atrair investimentos privados da ordem de R$ 19 bilhões, divididos em dois blocos de concessão: um abrangendo a Microrregião de Saneamento Básico RMR-Pajeú, que reúne 161 municípios e cerca de 7 milhões de habitantes, e outro voltado para a Microrregião do Sertão, com 24 municípios e 700 mil habitantes.
A expectativa é que cerca de 80% dos recursos sejam aplicados nos cinco primeiros anos, garantindo o cumprimento do Marco Legal do Saneamento. A legislação, aprovada em 2020, estabelece que até 2033, 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto.