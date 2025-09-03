fechar
Notícia

Obras da Compesa em Boa Viagem afetam trânsito e rotina de moradores

As intervenções têm provocado a interdição de faixas, resultando em retenções no tráfego e queixas de motoristas que circulam diariamente pela região

Por TV Jornal Publicado em 03/09/2025 às 16:58
A Compesa segue com os serviços de substituição de tubulações da rede coletora de esgoto na Avenida Domingos Ferreira, Zona Sul do Recife.

As intervenções têm provocado a interdição de faixas da via, o que resulta em retenções no tráfego e gera queixas de motoristas que circulam diariamente pela região.

“O trânsito já não é fácil e com essas obras fica ainda mais complicado. Além disso, a pista estreita aumenta o risco de acidentes”, comentou um condutor que passa pelo trecho.

Moradores e pedestres saem prejudicados

Moradores de ruas próximas também relatam transtornos. Na Rua Pereira da Costa, paralela à Avenida Conselheiro Aguiar, o acesso de veículos foi prejudicado, obrigando motoristas a utilizar desvios pela Rua 26 de Janeiro.

“Nem a gente que mora aqui consegue entrar na rua”, afirmou um residente.

Para os pedestres, os impactos são sentidos principalmente pelo excesso de poeira e barulho.

“Quebra, faz buraco, e demora para concluir. É difícil passar a pé ou de carro”, disse a pedestre Marina Alva.

Segundo a Compesa, a previsão é concluir os trabalhos na Rua Pereira da Costa até 13 de setembro. Já o projeto da estação de tratamento de esgoto tem entrega prevista para dezembro deste ano.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

