Obra da Compesa interdita faixas e causa transtornos no trânsito na Zona Oeste do Recife

A troca de tubulação realizada pela Compesa interditou duas faixas da Rua Nicolau Pereira, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

A intervenção tem causado lentidão no tráfego e reclamações de comerciantes e moradores da região.

Interdição na rua

Veículos de grande porte que precisam acessar a Rua da Paz pela Nicolau Pereira estão sendo direcionados para a Rua Leônidas Cravo Gama.

Agentes da CTTU acompanham a área para organizar o fluxo. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em até dois meses.

Reclamações dos moradores

Comerciantes relatam prejuízos devido à dificuldade de acesso.

“Atrapalhou demais. Era uma obra que deveria ter terminado em agosto, já passou para setembro e agora deram mais dois meses. Fica difícil trabalhar desse jeito”, afirmou Fernando, que atua em um ponto próximo ao canteiro de obras.

Moradores também apontam transtornos na mobilidade. A balconista Marisa do Nascimento contou que precisou trocar a moto pela bicicleta para evitar os engarrafamentos em horários de pico.

“No fim da tarde não tem condição de passar. De moto não dá, só consigo de bicicleta”, relatou.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.