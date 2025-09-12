2º Rock Rec Festival terá Titãs, Paralamas do Sucesso e mais; confira ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em sua segunda edição na área externa do Centro de Convenções, evento também abre espaço para a cena independente local com o Palco Downtown

O Rock Rec Festival realiza mais uma edição neste sábado (13), na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco.

Entre as atrações nacionais estão Titãs, Paralamas do Sucesso, Frejat, Samuel Rosa, Marcelo Falcão, Ira! e Biquini Cavadão, que comandam o palco principal ao longo da noite.

O evento também abre espaço para a cena independente local. No Palco Downtown, se apresentam as bandas Anabela, Bob Tayson, Mac Fly, Squad Band, Vitraiz e Zero Bronca.

A estrutura do festival conta com duas áreas de acesso ao palco principal: Rock Front e Rock Open.

Ingressos

As entradas estão disponíveis no site Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, com os seguintes valores:

R$ 230 – Rock Open

– Rock Open R $ 150 – Rock Front (social)

– Rock Front (social) R$ 120 – Rock Front (meia)

SERVIÇO

Rock Rec Festival

Onde: Área Externa do Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Quando: neste sábado (13)

Quanto: a partir de R$ 120,00

