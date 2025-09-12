fechar
2º Rock Rec Festival terá Titãs, Paralamas do Sucesso e mais; confira ingressos

Em sua segunda edição na área externa do Centro de Convenções, evento também abre espaço para a cena independente local com o Palco Downtown

Por Emannuel Bento Publicado em 12/09/2025 às 12:25
Área Externa do Centro de Convenções durante o Rock Rec Festival
Área Externa do Centro de Convenções durante o Rock Rec Festival - @KAIOCADS

O Rock Rec Festival realiza mais uma edição neste sábado (13), na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco.

Entre as atrações nacionais estão Titãs, Paralamas do Sucesso, Frejat, Samuel Rosa, Marcelo Falcão, Ira! e Biquini Cavadão, que comandam o palco principal ao longo da noite.

O evento também abre espaço para a cena independente local. No Palco Downtown, se apresentam as bandas Anabela, Bob Tayson, Mac Fly, Squad Band, Vitraiz e Zero Bronca.

A estrutura do festival conta com duas áreas de acesso ao palco principal: Rock Front e Rock Open.

Ingressos

As entradas estão disponíveis no site Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, com os seguintes valores:

  • R$ 230 – Rock Open
  • R$ 150 – Rock Front (social)
  • R$ 120 – Rock Front (meia)

SERVIÇO
Rock Rec Festival
Onde: Área Externa do Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)
Quando: neste sábado (13)
Quanto: a partir de R$ 120,00

