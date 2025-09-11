Vocação gastronômica de Brasília Teimosa é tema de documentário
'Frutos do Mar', de Mônica Jácome, mergulha nas razões que tornam o bairro um lugar único no Brasil, unindo culinária, memória e patrimônio
Clique aqui e escute a matéria
A fama de Brasília Teimosa como polo gastronômico já é conhecida entre recifenses e até alguns turistas. Mas os aspectos históricos, sociais e naturais que levaram o bairro a ter essa característica ainda carecem de maiores olhares.
É nesse contexto que surge "Frutos do Mar – Tradição Culinária, Memória e Resistência na Brasília Teimosa", documentário dirigido por Mônica Jácome. O curta-metragem, de 25 minutos, mergulha nas razões que tornam o bairro um lugar único no Brasil, unindo culinária, memória e patrimônio.
A primeira exibição acontece em sessão pública e gratuita nesta quinta-feira (11), às 19h, na Escola Técnica Estadual João Bezerra, em Brasília Teimosa.
Conexões entre memória, comida e patrimônio
"Almoçando no Bar do Cabo e conversando com a chef Natália, percebi que havia uma situação muito interessante em relação à gastronomia daqui. É uma mistura de influências da culinária do mar, do mangue e também sertaneja, sobretudo nas técnicas de preparo. Em determinado momento da história, houve um grande êxodo de famílias fugindo da seca no interior para o Recife, e isso marcou a cozinha loca", explica Mônica ao JC.
Há anos, a diretora pesquisa as conexões entre memória, comida e patrimônio. Para o documentário, conversou com diversos personagens do bairro, indo além dos chefs de cozinha.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Não queríamos fazer algo estritamente turístico. Temos os chefs Natália Oliveira, do Bar do Cabo, e José Bezerra dos Santos (Seu Zézinho), do Império do Camarão, mas também falamos com Dona Leu, uma marisqueira de figura única, e com João Pereira Filho, pescador cuja história remonta à Segunda Guerra Mundial", conta.
Mônica se impressionou com a forma como o conhecimento é transmitido entre gerações. "A transmissão de histórias e memórias não se perde. Isso se mantém vivo através de tradições culturais, como o maracatu, e da preservação desse bioma espetacular, que nasce do encontro entre oceano e mangue."
A tradição do Bar do Cabo
Um exemplo dessa continuidade é a chef Natália, do Bar do Cabo. Ela herdou dos pais a condução do espaço, fundado em 1979. "Meus pais criaram o bar num momento em que havia muito preconceito contra a comunidade. Existia discriminação e, por isso, muita gente de fora tinha receio de vir a Brasília Teimosa", relembra.
Hoje, ela afirma carregar com orgulho a história da família. "É muito importante falar sobre isso. Moro aqui em Brasília Teimosa, uma comunidade de luta e resistência. Tenho muito amor e honra pelo que faço, pela história dos meus pais. Para mim, cozinha é magia. A gente mistura os ingredientes e, quando o sabor explode, deu certo. É como um caldinho de bruxa", diz Natália, rindo.
Cultura como resistência
O documentário também evidencia o papel dos educadores sociais, que utilizam a cultura como ferramenta de resistência. Taciana Melo, da Escola Mangue, e Dandara Martins, do CEPOMA, desenvolvem projetos que integram educação ambiental, cultura alimentar e memória popular.
Entre eles está o Maracatu Nação Erê, primeiro grupo infantil de baque virado de Pernambuco, criado em Brasília Teimosa, que completa 30 anos em 2025.
Segundo Mônica Jácome, a proposta foi "construir uma narrativa em que a própria comunidade pudesse mostrar ao poder público e à sociedade por que é fundamental valorizar e salvaguardar sua cultura alimentar e suas práticas de vida".
O documentário foi contemplado no edital Ações Criativas para o Audiovisual – Produção, da Lei Paulo Gustavo, executado pelo Governo de Pernambuco.