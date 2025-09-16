fechar
Economia | Notícia

Porto de Suape e Secretaria de Agricultura firmam Pacto pelo Agro para fortalecer escoamento em Pernambuco

Acordo cria força-tarefa entre Suape e SDA-PE para ampliar exportações do agro e atrair novos investimentos logísticos no Estado

Por JC Publicado em 16/09/2025 às 11:48
Porto de Suape e Secretaria de Agricultura firmam Pacto pelo Agro de Pernambuco
Porto de Suape e Secretaria de Agricultura firmam Pacto pelo Agro de Pernambuco - Divulgação

O Porto de Suape e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco (SDA-PE) anunciaram a criação do Pacto pelo Agro, iniciativa que estabelece um pacto permanente voltado para o escoamento da produção agrícola, pecuária e pesqueira do Estado.

O acordo representa a primeira integração formal entre o complexo portuário e o setor agropecuário. A iniciativa deve estruturar ações de curto, médio e longo prazo para aumentar a competitividade do setor.

Sobre o acordo 

Segundo Cícero Moraes, secretário de Agricultura, a parceria busca atender às demandas emergenciais e estruturar soluções de médio e longo prazo. "O Pacto pelo Agro é a demonstração de que o Estado está olhando para o futuro com responsabilidade", afirma.

A articulação coincide com a chegada de novos investimentos no complexo portuário. Entre eles, o terminal privado da APM Terminals, previsto para 2026, com investimento estimado em R$ 1,6 bilhão.

O empreendimento será voltado para contêineres e carga geral, com foco em operações refrigeradas, atendendo parte da demanda do agronegócio.

Obras em Suape

Suape também passa por obras de ampliação, como a construção dos Cais 6 e 7 e a instalação de um novo Terminal de Granéis Sólidos, projetado para movimentar até 770 mil toneladas de mercadorias ao ano.

Hoje, o complexo já opera como ponto de exportação de carne bovina, utilizado pela Masterboi, que envia produtos para cerca de 20 países.

