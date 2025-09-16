fechar
Segurança | Notícia

Raquel Lyra garante que novos PMs não deixarão as ruas após período de experiência

Governadora afirmou que os "laranjinhas" permanecerão nas ruas após o fim do estágio, quando serão incorporados ao efetivo da Polícia Militar

Por JC Publicado em 16/09/2025 às 10:43
Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal
Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal - Artur Borba/JC Imagem

A governadora Raquel Lyra garantiu que os 2.300 novos policiais militares que concluíram recentemente o curso de formação e foram às ruas em agosto permanecerão no policiamento ostensivo em Pernambuco após o período de estágio. A declaração foi dada em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (16).

Segundo a gestora, o efetivo, que já está distribuído em áreas de maior demanda por segurança, será integrado definitivamente ao policiamento regular em todo o Estado.

“A gente nomeou 2.300, e eles estão na rua e vão permanecer nas ruas. Eu chamei o secretário da SDS e o comandante da PM, a gente não vai tirar eles das ruas, vamos fazer avaliações periódicas”, afirmou.

A governadora ressaltou que a presença dos novos policiais, chamados popularmente de "laranjinhas", devido à cor do boné do fardamento, já tem impacto direto na rotina da população.

"As pessoas dizem: ‘Raquel, agora eu consigo ir na parada de ônibus às 10 da noite, buscar meu menino na escola, colocar a cadeira do lado de fora para conversar com a vizinha’”, relatou.

Ela destacou ainda que a ação é acompanhada de investimentos em infraestrutura. “Eles têm viaturas novas, armamento, algemas, isso tudo faz um enredo que faz Pernambuco ser um estado mais seguro”, disse.

Raquel Lyra também anunciou a chegada de um novo reforço ao efetivo no próximo ano. Em abril, mais 2.300 policiais militares deverão concluir o curso de formação e serão incorporados às ruas. “Eles vão continuar nas ruas, a gente recebe mais 2.300 em abril e eles vêm para as nossas ruas”, assegurou.

