Real Hospital Português comemora seus 170 anos

Acompanhe as principais notícias de Pernambuco em sociedade, política, moda, cinema, eventos e entretenimento, com a análise exclusiva de João Alberto

Referência de qualidade na medicina brasileira, o Real Hospital Português comemora hoje seus 170 anos, com evento comandado pelo provedor Beto Ferreira da Costa, o vice-provedor Joaquim Amorim e o CEO Vaninho Antônio. Começa às 9h30, com missa na capela do hospital, celebrada pelo arcebispo Dom Paulo Jackson. Depois, recepção no salão nobre, no Edifício Egas Muniz, quando teremos o lançamento do Relatório Anual de Sustentabilidade e a inauguração dos dois andares Unique, com conceito de hotelaria premium e garantia de conforto e privacidade aos pacientes.

Rafael Petribú, Ricardo Paes Barreto ,Frederico Petribú e Eduardo Petribú na doação de terreno da São José Agroindustrial ao TJPE para a construção do Fórum de Itapissuma - Sheila Wanderley/Divulgação

RETORNO

Estou voltando de temporada entre Portugal e Itália, quando fui testemunha de dois grandes eventos, um belo, outro triste. Em Lisboa, o acidente com o Elevador da Glória, que liga a Avenida da Liberdade à cidade alta, que eu já usei várias vezes. O descarrilamento do funicular que funciona há 140 anos matou 16 pessoas e feriu 22, entre os 40 ocupantes do veículo. Estava perto do local, que motivou um enorme movimento de ambulâncias. No dia seguinte, com o bondinho retirado, muitas coroas de flores em homenagem às vítimas. Outro foi a emocionante canonização do jovem Carlo Acutis, tema do meu artigo de sexta-feira, na página de opinião. No mais, curtir os encantos de duas das cidades mais belas da Europa: Lisboa e Roma.

NA RÁDIO JORNAL

A governadora Raquel Lyra participa hoje do programa “Passando a Limpo”, que Igor Maciel comanda, às 8h, na Rádio Jornal.

SEDE

O presidente Jones Figueiredo Alves comandou ontem o descerramento da placa comemorativa da instalação da sede do Instituto Brasileiro de Direito da Família de Pernambuco no Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifafire.

ENTRE ESCRITORES

Câmara Cascudo e Nilo Pereira tinham uma expressão reservada às saudações restritas a eles, representando alegria e originada do aleatório, usada sobretudo nas correspondências. Com a morte de Cascudo, Nilo passou a Marcos Vilaça, que, após o falecimento de Nilo, passou a Roberto Pereira, que, agora, com o desenlace de Vilaça, transferiu-a para José Paulo Cavalcanti Filho. A expressão é: “Larim, toré, babá.”

Sofia Becker, com os pais, Vinicius Sombra e Michelle Gil Rodrigues, na bonita comemoração dos seus 15 anos, no Espaço Dom - Carlos Vieira/Divulgação

PERDA

O Brasil perdeu Sílvio Tendler, um dos maiores documentaristas do país. Tive o prazer de conversar muito com ele num dos famosos “cozidos” de Jarbas Vasconcelos na sua casa do Janga. O ex-governador foi muito amigo dele.

RITA LEE

Mel Lisboa vem mostrar no Teatro Luiz Mendonça, de quinta a domingo, o espetáculo “Rita Lee: Uma Autobiografia Musical.”

CELEBRAÇÃO

O ministro Sílvio Costa Filho fez publicação celebrando os dois anos da posse do cargo. Publicou foto ao lado do presidente Lula, da esposa Cris Lemos e dos filhos Silvio e Luiza.

ESPORTES

A empresária Nathália Luna Leal, à frente dos estúdios Race Bootcamp, Vydia e Tonus, anuncia a chegada de mais dois espaços voltados para os esportes premium no Recife: o Jab House, de boxe funcional, e a Aera, para pilates.

EXECUTIVOS

O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES Joaquim Levy é um dos palestrantes confirmados no Congresso Nacional de Executivos de Finanças, que ocorre pela primeira vez em Pernambuco, no dia 24 de outubro, no Mirante do Paço.

A MENINA

Uma notícia ganhou os holofotes dos EUA: um casal do Texas, Michael e Joacquia Sherman descobriu que o segundo filho será uma menina, a primeira após mais de 100 anos em que só nasceram meninos na família do pai.

Padre Júlio Lancelotti recebido por Rosa Maria Nascimento, no Hotel Central, onde se hospedou na sua visita ao Recife - Artigo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: Amar o amanhã é dar o melhor de nós hoje.” (São Carlo Acutis)

UMA presença linda no casamento da prima Maria Luiza foi a atriz Juana Konrad.

O VEREADOR do Recife Osmar Ricardo assumiu a presidência do diretório municipal do PT.

O DESEMBARGADOR Paulo Roberto Alves da Silva foi muito parabenizado domingo, quando completou idade nova.

A TV JORNAL mostra hoje, às 16h, o jogo entre Real Madrid e Olympique de Marseille, pela “Champions League.”

PAULO e Marisa Rabelo comemoram os 21 anos de casamento.

A ATRIZ Fernanda Torres celebrou, ontem, seus 60 anos, e foi capa de diversas matérias e publicações.

FRANCISCO Mendonça, filho de José Mendonça e Eduarda Saraiva, foi batizado no fim de semana.

APÓS O The Town, o Rock in Rio anunciou as datas de sua próxima edição, que será em setembro de 2026.

ANIVERSÁRIOS Ana Elizabeth Simon, Benjamin Azevedo, Cláudia Santos, Cristina Veiga, Elizabeth Magalhães, Everilda Soares de Araújo, Fernando Raphael, Isnaldo Braga, Manoel Ferreira Júnior, Maria Guilhermina Coutinho, Marianna Maciel Colaferri, Mariza Jordão, Paulo Menezes e Sílvia Robalinho.