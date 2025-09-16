Hermeto Pascoal começou a carreira na Rádio Jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acompanhe as principais notícias de Pernambuco em sociedade, política, moda, cinema, eventos e entretenimento, com a análise exclusiva de João Alberto

O músico Hermeto Pascoal, considerado um dos maiores instrumentistas do mundo, que faleceu no final de semana, nasceu em Alagoas, mas começou sua carreira na Rádio Jornal. Ele e o irmão José Neto se mudaram para o Recife, em 1950, formando a dupla “Os Albinos do Pascoal”. Morou seis anos na nossa capital, dividindo suas apresentações na emissora com shows na boate “Delfim Verde”, em Boa Viagem, ao lado de Heraldo do Monte.

No seu casamento, os noivos Maria Luiza e Luiz Felipe e mãe dela, Carla Konrad - Sheila Wanderley/Divulgação

O DISCO

No ano passado, ele lançou o disco “Hermeto Pascoal e sua Visão Original do Forró”. Com 17 faixas, gravado originalmente no Recife há 20 anos, com a participação de Alceu Valença, João Cláudio Moreno e Marina Elali.

Julião e Marlene Konrad, avôs da noiva Maria Luiza Konrad - Sheila Wanderley/Divulgação

EM PORTUGAL

Nosso presidente João Carlos Paes Mendonça e Auxiliadora chegaram ontem a Lisboa, para temporada no seu apartamento na capital portuguesa e na vinícola Maria Izabel, no Douro.

Williams e Nize Rolim, pais do noivo Luiz Felipe Rolim - Sheila Wanderley/Divulgação

BELO NUPCIAL

O grande evento social do final de semana foi o casamento de Maria Luiza, filha de Maurício Ferreira dos Santos e Carla Adriana Konrad, e Luiz Felipe, filho de Williams Interaminense Rolim e Nize Lopes Rolim. Cerimônia religiosa foi na Matriz das Graças, oficiada pelo padre Moisés Ferreira. Depois, noivos receberam os cumprimentos numa belíssima recepção no “Famiglia Giuliano”, que tinha decoração de Ítalo Soares e animação da banda Soul. Nas mesas, muitos e muitos nomes de destaque no nosso mundo social. Um registro para o irrepreensível jantar, comandado pessoalmente por Tânia Konrad.

AUTONOR 2025

De amanhã a sábado, o Centro de Convenções de Pernambuco recebe a “Autonor 2025”, maior feira de tecnologia automotiva do Norte e Nordeste. O evento reúne marcas, profissionais e especialistas do setor, com exposição, cursos e atividades de capacitação.

ENCONTRO

Juliana e Romero Maranhão Filho e Romero Maranhão Neto promovem jantar hoje para empresários que estarão em Recife para o Fórum de Negócios Familiares, que acontece amanhã no Novotel Recife Marina.

LOOK

A cientista Monica Felts teve seu amplo currículo acadêmico publicado em perfil da Academia Brasileira de Ciências, que reúne grandes nomes da área. Na foto de destaque, ela aparece com criação da estilista Carol Falcão, reconhecida por suas peças autorais e exclusivas.

VISUAL

Na próxima semana, Armando Monteiro Bisneto, ao lado da governadora Raquel Lyra, reúne lideranças para almoço de apresentação da nova Identidade visual do complexo de Suape, que passou por repaginada e processo de revitalização.

JOGO

Pesquisas internacionais, como as da "Lancet Neurology" e da "Alzheimer’s Association", indicam que jogos de estratégia, como o pôquer, estimulam a memória, atenção e tomada de decisão, além de reduzir o risco de doenças neurodegenerativas.

CARECAS

Um dos destaques da atuação do ministro Luiz Fux no julgamento da tentativa de golpe foi sua vasta peruca. Foi um dos três carecas que tiveram destaque na mídia e nas redes sociais. Junto com Alexandre de Moraes e Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.

SUCESSO

O filme “Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, abriu o Festival de Cinema de Brasília na sexta-feira. Todos os ingressos no Cine Brasília se esgotaram em apenas três minutos.

FORÇA DO PIX

Pesquisa do Banco Central revela a forma de pagamento preferida dos brasileiros. O Pix lidera disparado, com 46%, seguido do Cartão de Débito, com 17% e do Cartão de Crédito, com 11%.