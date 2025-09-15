O samba será destaque no novo show de Ivete Sangalo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

No ano passado, Ivete Sangalo cancelou a turnê “A Festa”, que marcaria seus 30 anos de carreira, com apresentações por todo o país, inclusive na Arena Pernambuco. No dia 25 de outubro, no Jockey Club de São Paulo, ela inicia a temporada do show “Ivete Clareou”, em que vai destacar o samba, Para lançar o projeto, ela gravou audiovisual numa mansão de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, com a participação de Jorge Aragão, Péricles, Belo, Dilsinho e Maria Rita. Estão confirmadas apresentações no Rio de Janeiro e Salvador, mas existe uma possibilidade de que seja mostrado também no Recife.

Stênio e Isabela Neiva, casal de muito brilho, em evento no final de semana - Arquivo pessoal

ESPORTES

Uma curiosidade sobre Vladimir Putin, o presidente da Rússia: ele gosta muito de esportes, especialmente judô, hipismo e hóquei sobre o gelo.

FESTAS

Três aniversários movimentaram a sociedade no fim de semana: as comemorações de Natalia da Fonte, Silvio Pessoa Junior e Claudia Brennand.

GASTRONOMIA

O The Black Angus promove, no dia 24, o ‘’Jantar Poético’’. Terá as músicas de Vinicius de Moraes interpretadas pela artista Cris Furtado e menu exclusivo para a ocasião.



POSSE

Liana Ventura assumiu a presidência da Fundação Altino Ventura. Marcelo Ventura vai presidir o Conselho Curador da instituição.

CINEMA

O diretor Sean Penn e a atriz Julia Roberts receberam membros da academia em Los Angeles, para uma sessão do filme MANAS, da pernambucana Marinna Brennand, que inclusive já possui indicação ao OSCAR por retratar uma realidade de abusos em comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó.



MOTOS ELÉTRICAS

A empresa norte-americana de entregas FedEx inicia projeto piloto nas filiais do Recife e Brasília. Vai utilizar motos elétricas para suas operações logísticas.



PRISÕES

O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China: são 673 mil pessoas em prisões do país, sendo 30,4 mil mulheres.





TRANQUILIDADE

Não é a Suiça, como muitos pensam, o país mais tranquilo do mundo. Ocupa apenas a 12ª colocação. Os 10 mais pacíficos são, pela ordem, Islândia, Nova Zelândia, Áustria, Portugal, Dinamarca, Canadá, República Tcheca, Singapura, Japão e Irlanda.





TRANSATLÂNTICO

O mais moderno transatlântico do mundo, o Norwegian Prima, da NCL, começa a fazer cruzeiros no Mediterrâneo. Entre as novidades, piscinas de borda infinita, passarela transparente para caminhadas, pista de kart, escorregador em queda livre e o musical “Donna Summer”, que acaba de sair de cartaz na Broadway.

Os diretores Marinna Brennand e Sean Penn, junto com a atriz Dira Paes, durante evento do cinema internacional - Reprodução Instagram



NORONHA

Virgílio Oliveira, novo administrador de Fernando de Noronha, tem feito viagens a Brasília, para visitar ministérios, acompanhado do seu pai, deputado Waldemar Oliveira, em busca de investimentos para o arquipélago pernambucano.

MOVIMENTO

BOM DIA: “Toda briga é seguida de remorso.” (Shlomo Ben Yehuda)



QUANDO estiver pronta sua ampliação, a Refinaria Abreu e Lima da Petrobras, em Suape, será a segunda maior do país e a mais moderna da América Latina.



ALGUNS táxis do Recife fazem sucesso e conquistam clientes fiéis ao permitir o transporte de cães e gatos. Principalmente para a ida ao veterinário e Petshop.



O BRASIL é o quarto maior mercado mundial de produtos de beleza. Perde apenas para os Estados Unidos, China e Japão.

ANDRE Porto celebrou a trigésima nona edição impressa da Revista Mensch, em festa com convidados.



ELOGIADA a recepção de Manuella Lisboa e Biba Fernandes na celebração dos 11 anos do Chicama. Estiveram sempre junto aos convidados e aproveitaram a festa até o último brinde.



RUI Silva nos preparativos de lançamento de mais um ‘’Tio Armenio’’, no Maranhão.

MAURO Buarque comemora os 10 anos da sua consultoria de meio ambiente “Método Ambiental”



O DESEMBARGADOR Eduardo Pugliese recebeu a Medalha da Ordem Judiciária do Trabalho, concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho



ANIVERSÁRIOS

Cláudio José Sá Leitão, Fernando Eduardo Ferreira, Gilda Baldissera, Gustavo Colaço Dias Neto, João Alberto Salviano, Lúcia Varjal, Pablo Esteves, Pedro Feitosa Neto, Roberta Arraes, Roberto Ludmer, Roberto Motta, Rose Beltrão e Wânia Serpa.