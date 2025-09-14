Patrimônio da cidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Câmara Municipal de Ribeirópolis aprovou o projeto de lei de autoria do vereador José Bomfim para transformar a Mercearia Pedro Paes Mendonça, na Serra do Machado, em patrimônio cultural e imaterial da cidade. O local, mantido pela Fundação Pedro Paes Mendonça e que desenvolve o empreendedorismo na região, resgata, cenograficamente, uma mercearia da década de 1930 em homenagem ao fato de que foi lá, no mesmo imóvel, em 1935, que Pedro, patriarca da família, abriu o primeiro ponto comercial que, décadas depois, se transformaria do Grupo JCPM.

O deputado Mendonça Filho em reunião com o Secretário de Mobilidade de Pernambuco, André Teixeira Filho

ARIANO

Somente neste ano, o “YouTube” contabilizou oito milhões de visualizações de conteúdos relacionados a Ariano Suassuna, 11 anos depois da sua morte, na maioria pílulas das suas aulas-espetáculo. É um aumento de 220% em relação ao mesmo período de 2024.

Cecília e Lourdes Brennand, em evento da Amcham no RioMar Recife

CÁLICE

Gilberto Gil e Chico Buarque de Holanda estão processando, nos Estados Unidos, Paz Lenchantin, que foi baixista e vocalista da banda norte-americana “Pixies”. Ela gravou uma música com melodia igual à de “Cálice”, lançada em 1979.

OS CINEASTAS

Pernambuco é um grande celeiro de grandes diretores de cinema, muitos premiados internacionalmente. Além de Kleber Mendonça Filho, Lírio Ferreira, Paulo Caldas, Cláudio Assis, Marcelo Gomes.

CANDIDATO

Ciro Gomes já decidiu que será candidato a governador do Ceará no próximo ano, mas ainda não decidiu por qual partido. Está na dúvida entre o PSDB e a Federação União/PP.

CIDADANIA

O Hospital da Restauração tem o maior centro de recepção de órgãos doados para transplantes. E um dado positivo: 70% das famílias de vítimas que morrem aprovam a doação.

À DISTÂNCIA

Instituições de ensino à distância pressionam o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que proibiu o registro de formados em medicina veterinária através de cursos à distância.

EXPANSÃO

Fernando Basto, renomado cirurgião plástico e especialista em transplante capilar, ampliou sua atuação e agora atende em São Paulo, no Ícone da Visão.

LITERATURA

Pela primeira vez fora do Rio de Janeiro, a FLUP escolheu o Recife como palco da edição 2025. A articulação foi feita no Compaz Eduardo Campos, com o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Arruda, e do escritor e sociólogo Jesse Souza.

NA FRANÇA

Aconteceu ontem em Lille, na França, o 1º Festival Internacional de Forró Raiz, evento que formalizou o ritmo como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. O cantor Santanna e a Secretária Executiva da Secult, Ana Paula Jardim marcaram presença.

TBT

A governadora Raquel Lyra usou o Instagram para relembrar sua passagem pela Academia Nacional de Polícia, em Brasília. Na publicação, ela reforça que o aprendizado fez toda diferença para guiar o seu governo.

