Prestigiadíssimo título do monsenhor Luciano Brito

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

O plenário das Assembleia Legislativa ficou superlotado, com muitos nomes de prestígio, na cerimônia em que o monsenhor Luciano Brito, vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife e pároco de Nossa Senhora das Graças, ao lado da sua mãe, Sônia Brito Rodrigues, recebeu o título de Cidadão de Pernambuco, por proposta do deputado Sileno Guedes. A sessão solene foi presidida pelo deputado Rodrigo Farias e teve apresentações musicais de Cristina Amaral e Almir Rouche e um clima de muita emoção. Entre os nomes conhecidos na solenidade, Dom Fernando Saburido, desembargador Stênio Neiva, Renata, João e Pedro Campos.



CORRIDA

Muitos nomes conhecidos estão inscritos para participar amanhã da Corrida Centauro, que tem partida marcada para às 6h, do Shopping Recife.

PRF

Em solenidade ontem, no edifício da Justiça Federal, o carioca Cleiton de Almeida Medeiros, assumiu o cargo de superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco. Substituiu Alexandre Rodrigues da Silva, nomeado diretor de Gestão de Pessoas da PRF, em Brasília.



A vice-governadora Priscila Krause participou da cerimônia de posse de Cleiton de Almeida como superintendente da Polícia Rodoviária Federal, ao lado do diretor-geral da instituição, Fernando Oliveira - Arquivo pessoal

TÍTULO

O desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, recebeu ontem o título de Cidadão de Tuparetama, no Alto Sertão do Pajeú.



A DATA

O 11 de setembro, que estava na história mundial, pelo atentado ao World Trade Center, em Nova York, agora está na história do Brasil, como a data da primeira condenação pelo STF de um ex-presidente da República.

DIA D

Importante nupcial movimenta o Recife hoje. Em cerimônia às 15h, na Matriz das Graças, vão se casar Maria Luiza, filha de Maurício Ferreira dos Santos e Carla Konrad e neta de Marlene e Julião Konrad, e Luiz Felipe, filho de Williams Interaminense Rolim e Nize Elizabeth Lopes Rolim. Depois, os noivos receberão os convidados no Famiglia Giuliano.



Juliana Santos com look all black, em evento fashion - Juliana Brito / JC Imagem

NA TV JORNAL

O entrevistado do “João Alberto na Jornal” de hoje, às 19h20, será Fernando Castilho, que brilha há 50 anos no nosso jornalismo econômico, assina coluna no Jornal do Commercio e participa de programas na Rádio Jornal. Faz um levantamento completo da economia de Pernambuco e dos reflexos do tarifaço, além de avaliar a atuação do ministro Fernando Haddad.

Papa Francisco

Martin Scorsese está terminando novo documentário sobre o Papa Francisco. Mostra uma conversa que teve com o pontífice, sobre o esforço que ele fez para proporcionar educação através do cinema. Intitulado “Aldeas- Uma Nova História”, vai destacar o trabalho da “Scholas Occurretes”, movimento educacional criado por Francisco.

A SELEÇÃO

O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que torna a seleção brasileira de futebol patrimônio cultural imaterial do Brasil. Vai evitar absurdos como o do presidente anterior da CBF, que queria implantar uma camisa reserva na cor vermelha.



M O V I M E N T O

BOM DIA: “A compreensão é o caminho da paz.” (Albert Einstein)





O DEPUTADO Pedro Campos apresentou projeto de lei para proibir que as operadoras de telefonia cancelem a linha pré-paga de pessoas inscrita no CadÚnico.





NO VALE do São Francisco, 70% das frutas produzidas são de plantações de colonos, os pequenos produtores.





O BRASIL é o quarto maior mercado mundial de produtos de beleza. Perde apenas para os Estados Unidos, China e Japão.

Drayton Nejaim Filho comanda comitiva do LIDE Saúde em Dubai.

O IANNAN projeto social de capacitação profissional para o turismo em Ipojuca, do grupo NANNAI, completou dois anos de atuação.

SILVIO Costa filho retorna da França, onde realizou apresentação carteira de concessões e investimentos.



Um destino que será frequentado, hoje, é o Rio de Janeiro. Muitos se deslocam à cidade maravilhosa para prestigiar o show de 60 anos de carreira de Maria Bethânia.

ANIVERSÁRIOS

Augusto Carreras, Emmanuel Correia, Francisco Alberto Pires de Castro, Hugo Prouvot, Janaína Freitas de Araújo, José Joaquim de Almeida Neto, Joyce Marconi Gurgel, Juliana Dias Emerenciano, Márcio Xavier, , Mirela Marques de Sá, Paula de Aquino, Paulo Viana, Sandra Moraes, Sandra Vilar, Silas da Costa e Silva, Simone Barros de Carvalho Lapenda, Teresa Neuman Uchoa, Verônica Queiroz, Victor Carvalheira e Victor Mendonça.