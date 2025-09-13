fechar
João Alberto | Notícia

O novo filme na agenda da atriz Fernanda Torres

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Por JC Publicado em 13/09/2025 às 0:00
Fernanda Torres no tapete vermelho do Globo de Ouro
Fernanda Torres no tapete vermelho do Globo de Ouro - ETIENNE LAURENT / AFP

Fernanda Torres ainda curtindo seu enorme sucesso no filme “Ainda Estou Aqui'', já tem novo projeto na agenda: comandará o elenco do filme “Os Corretores”, a ser produzido pela Conspiração e a Globo Filmes, com roteiro escrito pela atriz e direção do seu marido, Andrucha Waddington. Será uma comédia trágica sobre as entranhas do mercado imobiliário, com lançamento previsto para o primeiro semestre do próximo ano.

Arquivo Pessoal
Durante evento em Paris, Nelson Bezerra com a jornalista Hilneth Correia - Arquivo Pessoal

PARABÉNS

Maria Augusta Carneiro celebrou nova idade, ontem, cercada dos amigos e família. A celebração teve início de manhã, com caminhada até o antro de Nossa Senhora da Conceição, para agradecer.

COLEÇÃO

O vietnamita Nguyn ình Tun Vit entrou para o Guinness com 20 recordes e se tornou a pessoa mais premiada da história na coleção de destilados raros. Sua coleção, fruto de 30 anos de busca, inclui exemplares históricos como cinco garrafas do Macallan 1926 e os destilados mais antigos de uísque, conhaque, armagnac e rum.

Reprodução Instagram
Paulo Moura e Mércia, junto com a filha Marisa Moura Rabelo, em evento de moda - Reprodução Instagram

ACADÊMICAS

As dermatologistas Fabia Valente e Rayssa Lacerda assumem a coordenação da pós-graduação em dermatologia da Uninassau.

Hugo Muniz/Divulgação
A diretora do Paço do Frevo, Luciana Félix recebeu o presidente da Fundação de Cultura do Recife, Marcelo Canuto e o político Tadeu Alencar na abertura da exposição Frevo pra Vestir - Hugo Muniz/Divulgação

ARTICULAÇÕES

Miguel Coelho já prepara aliança entre o União Brasil com o PSB para 2026. Iniciou as exposições públicas ao lado do prefeito durante as vistorias e entregas de obras.

EM SUAPE

O presidente Armando Monteiro Bisneto, presidente de Suape, tem entre suas prioridades a construção de Câmara Frigorificas, que vão facilitar a movimentação de cargas perecíveis.

AS MÉDICAS

Pela primeira vez na história, o número de médicas (51%) a superou o de médicos (49%) entre os 598 mil médicos que o Brasil tem.

HOSPITAIS

George Trigueiro faz um excelente trabalho na presidência do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, inclusive levando as instituições a vários municípios do estado, onde acontecem eventos técnicos.

EDUCAÇÃO

O reitor do Centro Universitário Tiradentes, Diogo Galvão, comemora os 20 anos do Curso de Direito da Unit, com centenas de advogados formados.

FARDAS

A governadora Raquel Lyra destaca um ponto importante na nossa área empresarial e de edução. Todos os 1,5 milhão de fardamentos usados por alunos das escolas estaduais de Pernambuco, estão sendo confeccionados nas cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, que formam o polo de confecções do estado.

Fanta

Uma curiosidade sobre o refrigerante sabor laranja. A Fanta foi criada em 1941, na Alemanha, devido a problemas para fazer a Coca-Cola, com a falta de alguns dos seus ingredientes.

