Uma metodologia que une raízes gregas às modernas tecnologias

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

A médica pernambucana Etelvina Vaz lança, no próximo dia 30, o Longevidade Helênica , uma metodologia que une saberes ancestrais à inovação tecnológica, durante evento na H Stern. Revelou para a coluna que percorreu quatro países em busca das origens dos cuidados voltados à longevidade, mergulhou nas tradições gregas, que desde 700 a.C. já cultivavam práticas como o cuidado com corpo e mente, a dieta mediterrânea e a criação dos Jogos Olímpicos.Seu percurso incluiu 40 dias de viagem: começou em Paris, onde estudou cirurgia da mão e observou hábitos de vida equilibrados; seguiu para Ancona, na Itália, atravessou o mar Adriático até o norte da Grécia e chegou à ilha de Afrodite. Visitou ainda Epidauro e os templos de Esculápio (pai de Higéia, deusa da saúde ) e relembrou a influência de Hipócrates, considerado o pai da medicina.

Virginia Carvalho e Carol Vaisman, em evento social - JC IMAGEM

CUNHADOS

Pedro Campos e Tabata Amaral atuam em diferentes projetos, juntos, na Câmara dos Deputados. O mais recente é a regulamentação de Inteligência Artificial em relação à saúde mental.

Ana Paula Vilaça prestigiando a primeira exibição pública do filme O Agente Secreto, no Teatro do Parque - Reprodução Instagram

ROSA

Outubro terá dois encontros filantrópicos em prol da luta contra o câncer de mama, reunindo mulheres da sociedade: no dia 1º, o evento da AAJUPE, e no dia 9, o tradicional Almoço Rosa, de Bia Guirão.

Virginia Carvalho e Carol Vaisman, em evento social - JC IMAGEM

CURIOSIDADE

As cidades de Arcoverde, Vertentes e Catende, no interior do nosso estado, têm a mesma idade: 97 anos.

DE VOLTA

João Alberto, titular desta coluna, e Sheila Wanderley, retornam de temporada pela Europa.

ELOGIO

Uma importante liderança política pernambucana me revela, que mesmo sendo da oposição, considera excelente o trabalho do ministro Fernando Haddad, marcado pelo pragmatismo e moderação.



ONLINE

Pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo revelou que 65% dos consumidores brasileiros com mais de 80 anos já fizeram compras pela internet.



AMOR A NOVA YORK

O livro “Regras de Cortesia”, de Amor Towles, é uma declaração de amor a Nova York da era do jazz, um retrato fiel da história recente americana.



GERIATRIA

Daniel Kitner um dos maiores nomes da geriatria pernambucana está fazendo sucesso com a clínica que instalou em Miami.

MÃE

Luciana Gimenez revelou que ser mãe novamente é um dos planos que pretende realizar em breve. Aos 54 anos, ela já é mãe de Lucas Jagger, de 25 anos, fruto da relação com Mick Jagger, e Lorenzo Gabriel, de 13 anos, do casamento com Marcelo de Carvalho.

Alberto Ferreira da Costa Júnior e Vaninho Antonio foram pessoalmente convidar o prefeito João Campos para os 170 anos do Real Hospital Português - Vanessa Alcântara

M O V I M E N T O





BOM DIA: “Não eduque seu filho para ser rico, eduque-o para ser feliz.” (Max Gehringer)





MARY Elbe Queiroz é uma das coordenadoras do livro “A Consensualidade no Direito Tributário.”





MARCOS Baptista faz excelente trabalho como presidente da Oficina Cerâmica Francisco Brennand.





TININHA da Fonte comemora o grande sucesso da Movimento Express, novo espaço da sua grife de praia.



OS PORTOS são a porta de entrada e saída da economia brasileira. Mais de 90% do comércio exterior do país passa pelos terminais marítimos.

QUEM recebeu muitos parabéns, ontem, quando celebrou nova idade, foi o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. CAMILA Coutinho foi uma das convidadas da pré-estreia de O Agente Secreto e usou um look da Louis Vuitton com a Sauer.

A MARCA esportiva Asics inaugura nova loja no RioMar Recife neste sábado.

O RESTAURANTE Chez Claude acaba de ganhar menu-degustação em comemoração aos 45 anos do chef Claude Troisgros no Brasil.



ANIVERSARIANTES

Bianka Carvalho, Carlos Porto, Fernando Wolfenson, Guilherme de Albuquerque Filho, Isa Pontual, Kátia Betmann, Luiz Antunes Filho, Maria Pimentel Bezerra, Mariana Pontual, Mércia Oiticica Turton, Newman Homrich, Paulo Perazzo, Pedro Pita, Rejane Maranhão, Renata Machado Batista, Sílvio Pessoa Júnior e Sônia Rabelo.