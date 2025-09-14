Os "Harlem Globetrotters" voltam ao Geraldão depois de 20 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Os lendários “Harlem Globetrotters”, que formam um time norte-americano de Basquete, voltam ao Recife, 20 anos depois. No mesmo local, o Geraldão, a equipe mais carismática e divertida do mundo fará apresentação no dia 26 de setembro com um espetáculo cheio de acrobacias, humor, interação com o público e muito talento nas quadras. Com quase 100 anos de história e milhões de fãs em mais de 120 países, eles são verdadeiros ícones do esporte e da cultura pop. O time ficou conhecido por transformar partidas de basquete em verdadeiros shows, misturando habilidade técnica, humor, música e inclusão. É uma experiência que vai muito além do esporte.

Domingo é Dia de Gente Bonita: Mayra Rossiter - Dayvison Nunes/Divulgação

RETORNO

Depois de férias entre Portugal e Itália, João Alberto retorna ao Recife e reassume amanhã o comando desta coluna.

A MELHOR

A revista “The Economist” fez uma pesquisa que apontou Viena como a melhor cidade do mundo para se viver.

EMMY

Hoje acontece o 77º Emmy Awards. Algumas novelas brasileiras já foram indicadas e premiadas no evento, como “Caminho das Índias”, “O Astro”, “Lado a Lado”, “Joia Rara”, “Império”, “Verdades Secretas” e “Órfãos da Terra”.

MODA

A atriz Maria Fernanda Cândido comanda evento na quinta-feira, na sala Prime do Cinemark do RioMar Recife para debater moda e lifestyle em um evento exclusivo para convidados.

MUNDO BITA

“Festa dos Bichos”, novo show do Mundo Bita, tem estreia nacional hoje, no Teatro do RioMar.

MEME

A primeira-dama, Janja, compartilhou nas redes sociais um meme da personagem Nazaré Tedesco, em cena da novela "Senhora do Destino", falando "dia tão lindo" após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser condenado pelo STF.

STM

O Supremo Tribunal Militar é formado por 15 ministros. São cinco civis, quatro oficiais do Exército, três da Aeronáutica e três da Marinha.

JOÃO SEM MEDO

João Saldanha, que foi jornalista e técnico da seleção brasileira, será tema de série que a TVG Zero está produzindo, com o título “João sem Medo”, apelido que ganhou do seu amigo Nelson Rodrigues. Militante do Partido Comunista Brasileiro, chegou a ser preso nove vezes, durante o regime militar.

Luciana Cavalcanti, Ana Moura e Kátia Peixoto em jantar especial - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Toda briga é seguida de remorso.” (Shlomo Ben Yehuda)

NA DEFESA dos interesses de Pernambuco, é total o entrosamento dos senadores Humberto Costa, Fernando Dueire e Teresa Leitão.

O BRASIL poderá adotar a eutanásia, que é a morte assistida de pessoas em estado de saúde terminal. Deputado estadual apresentou projeto nesse sentido para apresentar na Câmara dos Deputados.

O CHEF Wagner Francis, depois de atuar muitos anos na Escola de Gastronomia do Senac, criou o “Francis Gastronomia”, que vem fazendo sucesso em vários eventos da cidade.

A CÂMARA do Recife entrega terça o Título de Utilidade Pública ao Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, pelos seus projetos sociais, ambientais e educacionais.

AINDA faltam meses, mas os shoppings do Recife já estão com o foco para Black Friday e o Natal.

O MEMORIAL Arcoverde, após a saída do Circo, está extremamente esquisito, sem postes ou qualquer iluminação funcionando. Um absurdo.

O PRESIDENTE do INSS, Gilberto Waller Júnior, visitará a Superintendência Regional do órgão no Nordeste amanhã.

ANIVERSARIANTES Cláudio José Sá Leitão, Fernando Eduardo Ferreira, Gilda Baldissera, Gustavo Colaço Dias Neto, João Alberto Salviano, Lúcia Varjal, Pablo Esteves, Pedro Feitosa Neto, Roberta Arraes, Roberto Ludmer, Roberto Motta, Rose Beltrão e Wânia Serpa.

Coluna de João Alberto no Social 1: o café da manhã do pernambucano.

