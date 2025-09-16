fechar
Após protesto na BR-408, governo anuncia obras na PE-020 e licitação para a Ponte de Tiúma

Manifestação na BR-408 cobra melhorias viárias; no mesmo dia, DER-PE inicia tapa-buracos na PE-020 e avança licitação da Ponte de Tiúma

Por Eduardo Scofi Publicado em 16/09/2025 às 9:29 | Atualizado em 16/09/2025 às 10:39
- Divulgação/PRF

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) deu início, nesta segunda (15), os serviços de reparação de pavimentos na PE-020, também localizada na região. O anúncio se deu após manifestantes bloquearem os dois sentidos da BR-408, em São Lourenço da Mata.

O órgão destacou que a ação busca melhorar a trafegabilidade oferecer mais segurança e conforto para os motoristas e para a população.

Outra frente anunciada é a construção da Ponte de Tiúma. O DER-PE comunicou que está em andamento o processo licitatório para contratar a empresa de engenharia que ficará responsável por examinar as alternativas de soluções do projeto.

A análise das propostas será realizada nesta terça-feira (16), e em seguida os documentos serão avaliados pela Banca de Propostas Técnicas do órgão.

Sobre o protesto

O protesto, encerrado por volta das 9h30, cobrou melhorias na rodovia, que apresenta buracos em vários trechos. Também criticou a demora no transporte público e da construção da Ponte de Tiúma. Pneus chegaram a ser queimados na pista, o que interrompeu a passagem de veículos.

