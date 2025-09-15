fechar
Previsão do tempo: Pernambuco começa a segunda-feira (15) com sol entre nuvens e chance de chuva fraca

O dia será de tempo firme em Pernambuco, com chuva fraca restrita ao Litoral; semana segue quente no interior e instável na região litorânea

Por Eduardo Scofi Publicado em 15/09/2025 às 7:20 | Atualizado em 15/09/2025 às 7:21
Faz sol em Pernambuco
Faz sol em Pernambuco - Cristiane Ribeiro/JC

A segunda-feira (15) em Pernambuco será marcada por variação de nebulosidade e tempo firme em boa parte do estado. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), há possibilidade de chuva fraca e isolada apenas na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata.

Nas demais áreas, incluindo o Agreste e o Sertão, a previsão é de céu parcialmente nublado, sem registros significativos de precipitação.

As temperaturas seguem elevadas no interior, com mínimas de 17°C em Caruaru e Serra Talhada e máximas de até 33°C em Petrolina.

No Litoral, os termômetros variam entre 22°C e 31°C, enquanto a umidade relativa do ar fica mais alta no começo do dia, chegando a 90%, mas cai para até 30% no Sertão durante a tarde.

Tendência para a semana

A Apac indica que o tempo deve continuar estável ao longo da semana em quase todo o estado. Na terça-feira (16), o cenário se repete, com chuva fraca restrita à faixa litorânea.

Entre quarta (17) e sexta-feira (19), a previsão aponta períodos de céu nublado e possibilidade de precipitações leves na Região Metropolitana e na Mata Sul, mas sem volumes expressivos.

No Agreste e Sertão, predomina o tempo firme, com altas temperaturas e baixa umidade, exigindo atenção para os cuidados com a saúde em dias mais secos.

