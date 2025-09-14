Aos 75 anos, morre José Eduardo Vila, fundador e presidente do Grupo Morada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O engenheiro civil estruturou o Grupo Morada, que reúne marcas Morada da Paz, Morada da Paz Essencial e Morada da Paz Pet, com presença no RN, PE e PB

O Grupo Morada comunica, neste domingo (14), a morte de José Eduardo Vila, aos 75 anos, fundador e presidente da empresa. Com espírito empreendedor e visão transformadora, ele idealizou, em 1993, o Cemitério Morada da Paz, em Emaús – o primeiro cemitério parque do Rio Grande do Norte.

A iniciativa inovadora transformou a forma como o luto é vivenciado, o que infuenciou práticas em todo o País e colocou o acolhimento às famílias como valor central.

A partir dessa iniciativa, estruturou o Grupo Morada, que reúne as marcas Morada da Paz, Morada da Paz Essencial e Morada da Paz Pet, com presença no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. Hoje, o grupo conta com mais de mil colaboradores, é reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência, sensibilidade e compromisso com a dignidade humana.

Eduardo Vila deixa a esposa, quatro filhos e sete netos. "O Grupo Morada sente, com o coração apertado, a ausência de quem foi mestre, líder e farol. Seguiremos seu caminho com coragem e gratidão, honrando sua memória em cada decisão, gesto e cuidado. Eduardo Vila vive em tudo o que construímos — e continuará vivendo em tudo o que ainda vamos construir", diz, em nota, o grupo.

Nascido em Natal, em 17 de fevereiro de 1950, filho de Aurino Alexandrino Vila e Francisca Ermelinda Vila – carinhosamente conhecida como Cotinha –, Eduardo Vila construiu uma trajetória marcada pela dedicação à família, ao trabalho e ao cuidado com as pessoas.

Engenheiro civil, integrou a primeira turma de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Em 1974, iniciou sua carreira no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), órgão federal antecessor do DNIT.

Sob sua liderança, o Morada da Paz conquistou, por nove anos consecutivos, o Pursuit of Excellence Award, concedido pela National Funeral Directors Association (NFDA), concedido pela National Funeral Directors Association (NFDA) — a maior e mais importante premiação do mundo no segmento funerário.

Além disso, recebeu três vezes o Prêmio Qualidade e Excelência, concedido pela Associação e Sindicato de Cemitérios Particulares do Brasil (Acembra/Sincep).

Firme defensor da cultura potiguar, Eduardo Vila apoiou diversos projetos que fortalecem a identidade e as tradições do Rio Grande do Norte. Entre eles, destacam-se a produção dos livros Nísia Floresta Presente, de Constância Lima Duarte, e Mitos Enredados, de Ângela Almeida; o selo comemorativo pelos 150 anos de nascimento do maestro Tonheca Dantas; o projeto O Cancioneiro de Auta de Souza, de Glorinha Oliveira; e o documentário Cais do Sertão.