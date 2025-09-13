Concurso de inovação para estudantes da rede estadual tem inscrições gratuitas até esta segunda-feira (15)
O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Secretaria de Educação do Estado (SEE), em parceria com o Porto Digital e a Usina Pernambucana de Inovação, promovem o concurso cultural "Inova CRIA - Ideias que Transformam", que vai estimular a criatividade e o protagonismo juvenil em todo o Estado.
Destinado a estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e das Escolas de Referência em Ensino Médio (EREMs) que possuem Espaços CRIA, o concurso vai selecionar projetos capazes de propor soluções inovadoras com impacto educacional, social, cultural e tecnológico nas comunidades.
As equipes devem ser compostas por três estudantes e um professor orientador vinculado ao Espaço CRIA da escola.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até esta segunda-feira (15), exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no a Pipefy disponível através do linkhttps://app.pipefy.com/public/form/HngnmE3_ .
“O Inova CRIA é uma oportunidade única para que nossos jovens possam transformar ideias em soluções de impacto real. Queremos estimular a criatividade, a inovação e o protagonismo estudantil, conectando a escola ao ecossistema empreendedor de Pernambuco”, destacou o secretário executivo de CT&I de Pernambuco, Kenys Bonatti.
Processo de seleção dividido em duas etapas
O processo de seleção será dividido em duas etapas. Na primeira fase terá a análise escrita dos projetos, que deverão apresentar clareza, inovação, relevância social e impacto potencial. Já na segunda fase, os selecionados terão que apresentar suas soluções em formato de pitch online, de até cinco minutos, no dia 23 de setembro.
A comissão julgadora contará com representantes da Secti, SEE, Porto Digital, Usina Pernambucana de Inovação e especialistas em tecnologia, educação e empreendedorismo.
As cinco equipes vencedoras receberão certificados de reconhecimento emitidos pelo Porto Digital e pela Usina Pernambucana de Inovação, além de premiações especiais.
O resultado final será divulgado até o dia 24 de setembro de 2025.