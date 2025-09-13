Concurso de inovação para estudantes da rede estadual tem inscrições gratuitas até esta segunda-feira (15)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destinado a estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio das Escolas Técnicas Estaduais e das Escolas de Referência em Ensino Médio que têm Espaços CRIA

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Secretaria de Educação do Estado (SEE), em parceria com o Porto Digital e a Usina Pernambucana de Inovação, promovem o concurso cultural "Inova CRIA - Ideias que Transformam", que vai estimular a criatividade e o protagonismo juvenil em todo o Estado.

Destinado a estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e das Escolas de Referência em Ensino Médio (EREMs) que possuem Espaços CRIA, o concurso vai selecionar projetos capazes de propor soluções inovadoras com impacto educacional, social, cultural e tecnológico nas comunidades.

As equipes devem ser compostas por três estudantes e um professor orientador vinculado ao Espaço CRIA da escola.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até esta segunda-feira (15), exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no a Pipefy disponível através do linkhttps://app.pipefy.com/public/form/HngnmE3_ .

“O Inova CRIA é uma oportunidade única para que nossos jovens possam transformar ideias em soluções de impacto real. Queremos estimular a criatividade, a inovação e o protagonismo estudantil, conectando a escola ao ecossistema empreendedor de Pernambuco”, destacou o secretário executivo de CT&I de Pernambuco, Kenys Bonatti.

Processo de seleção dividido em duas etapas

O processo de seleção será dividido em duas etapas. Na primeira fase terá a análise escrita dos projetos, que deverão apresentar clareza, inovação, relevância social e impacto potencial. Já na segunda fase, os selecionados terão que apresentar suas soluções em formato de pitch online, de até cinco minutos, no dia 23 de setembro.

A comissão julgadora contará com representantes da Secti, SEE, Porto Digital, Usina Pernambucana de Inovação e especialistas em tecnologia, educação e empreendedorismo.

As cinco equipes vencedoras receberão certificados de reconhecimento emitidos pelo Porto Digital e pela Usina Pernambucana de Inovação, além de premiações especiais.

O resultado final será divulgado até o dia 24 de setembro de 2025.