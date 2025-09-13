fechar
Enem e Educação | Notícia

Concurso de inovação para estudantes da rede estadual tem inscrições gratuitas até esta segunda-feira (15)

Destinado a estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio das Escolas Técnicas Estaduais e das Escolas de Referência em Ensino Médio que têm Espaços CRIA

Por JC Publicado em 13/09/2025 às 10:15
Estudantes da rede estadual de ensino em um Espaço CRIA
Estudantes da rede estadual de ensino em um Espaço CRIA - Saulo Aleixo/Secti

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Secretaria de Educação do Estado (SEE), em parceria com o Porto Digital e a Usina Pernambucana de Inovação, promovem o  concurso cultural "Inova CRIA - Ideias que Transformam", que vai estimular a criatividade e o protagonismo juvenil em todo o Estado.

Destinado a estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e das Escolas de Referência em Ensino Médio (EREMs) que possuem Espaços CRIA, o concurso vai selecionar projetos capazes de propor soluções inovadoras com impacto educacional, social, cultural e tecnológico nas comunidades.

As equipes devem ser compostas por três estudantes e um professor orientador vinculado ao Espaço CRIA da escola.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até esta segunda-feira (15), exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no a Pipefy disponível através do linkhttps://app.pipefy.com/public/form/HngnmE3_ .

“O Inova CRIA é uma oportunidade única para que nossos jovens possam transformar ideias em soluções de impacto real. Queremos estimular a criatividade, a inovação e o protagonismo estudantil, conectando a escola ao ecossistema empreendedor de Pernambuco”, destacou o secretário executivo de CT&I de Pernambuco, Kenys Bonatti.

Processo de seleção dividido em duas etapas

O processo de seleção será dividido em duas etapas. Na primeira fase terá a análise escrita dos projetos, que deverão apresentar clareza, inovação, relevância social e impacto potencial. Já na segunda fase, os selecionados terão que apresentar suas soluções em formato de pitch online, de até cinco minutos, no dia 23 de setembro.

A comissão julgadora contará com representantes da Secti, SEE, Porto Digital, Usina Pernambucana de Inovação e especialistas em tecnologia, educação e empreendedorismo.

As cinco equipes vencedoras receberão certificados de reconhecimento emitidos pelo Porto Digital e pela Usina Pernambucana de Inovação, além de premiações especiais.

O resultado final será divulgado até o dia 24 de setembro de 2025.

