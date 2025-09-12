fechar
Patrimônios vivos de Pernambuco

Por Rádio Jornal Publicado em 12/09/2025 às 12:23 | Atualizado em 12/09/2025 às 12:26
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: O reconhecimento de personalidades e grupos com grande contribuição para a cultura de Pernambuco. Assim são os 'Patrimônios Vivos' que reúne, atualmente, 115 homenageados em todo o estado.

No debate desta sexta-feira (12), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a titulação, o reconhecimento das histórias dos defensores culturais pernambucanos, a importância dos guardiões das tradições e dos detentores da técnica e da vivência.

Participam a sanfoneira e cantora, Terezinha do Acordeon, e o músico, saxofonista, compositor, arranjador, ex-professor do Conservatório Pernambucano de Música e jornalista, maestro Edson Rodrigues.

 

