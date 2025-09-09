Conectividade nas escolas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Debate da Super Manhã: A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec) mostra que 82 mil escolas públicas contam com internet como ferramenta pedagógica. Os números de Pernambuco apontam que das 5.842 instituições de educação básica, 3.445 estão conectadas, o que representa 58,97% do total.

No debate desta terça-feira (9), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o usos da internet na sala de aula, a educação através do meio digital, a interação dos alunos e professores com a banda larga e os resultados da educação virtual.

Participam o gerente-geral de desenvolvimento pedagógico da Secretaria de Educação de Pernambuco, Lucas Fialho, o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (SINEPE/PE), José Ricardo Diniz, e a diretora-presidente da Fundação Telefônica VIVO, Lia Glaz.