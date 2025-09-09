fechar
Podcast | Notícia

Conectividade nas escolas

Por Rádio Jornal Publicado em 09/09/2025 às 12:32
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Debate da Super Manhã: A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec) mostra que 82 mil escolas públicas contam com internet como ferramenta pedagógica. Os números de Pernambuco apontam que das 5.842 instituições de educação básica, 3.445 estão conectadas, o que representa 58,97% do total.

No debate desta terça-feira (9), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o usos da internet na sala de aula, a educação através do meio digital, a interação dos alunos e professores com a banda larga e os resultados da educação virtual.

Participam o gerente-geral de desenvolvimento pedagógico da Secretaria de Educação de Pernambuco, Lucas Fialho, o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (SINEPE/PE), José Ricardo Diniz, e a diretora-presidente da Fundação Telefônica VIVO, Lia Glaz.

Leia também

Aumento da população de pernambuco

Aumento da população de pernambuco
Agrinordeste 2025

Agrinordeste 2025

Compartilhe

Tags