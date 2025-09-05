Agrinordeste 2025
Debate da Super Manhã: Pecuária, agricultura, turismo rural, gastronomia, artesanato, pet e moda com capacitações gratuitas. Essa é proposta da Agronordeste 2025, feira que conta com renomados especialistas do cenário nacional e internacional, nos mais de 400 estandes e 300 expositores em quatro dias de evento.
No debate desta sexta-feira (5), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o tradicional evento do agro nordestino. A conexão entre expositores, visitantes e palestrantes e as oportunidades do agronegócio do nordeste.
Participam o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (FAEPE), Pio Guerra, o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (SINDAÇÚCAR-PE), Renato Cunha, e o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/PE), Adriano Moraes.