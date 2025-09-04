fechar
DEBATE DA SUPER MANHÃ: ATUAÇÃO MÉDICA NO SUS E NA SAÚDE PRIVADA

04/09/2025
Debate da Super Manhã: No Brasil, a medicina se divide entre dois mundos: o Sistema Único de Saúde, público e universal, e a rede privada, movida pelo mercado e por planos de saúde. Serviços essenciais para todos e que toca diretamente a vida de milhões de brasileiros.

No debate desta quinta-feira (4), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o Sistema Único de Saúde, o acesso da população às consultas, o atendimento nos hospitais dos governos e particulares e as Estratégias Saúde da Família (ESF).

Participam o médico clínico e presidente do Congresso Brasileiro de Clínica Médica, Marcus Villander, a médica de família e comunidade, preceptora do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria de Saúde do Recife e diretora de residências e residentes da Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade (APEMFC), Giovanna Brito, e a jornalista e titular da Coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio, Cinthya Leite.

