DEBATE DA SUPER MANHÃ: POLICIAMENTO NAS RUAS
Debate da Super Manhã: Com a missão de garantir mais segurança à população pernambucana, 2.299 novos profissionais da Polícia Militar de Pernambucano (PMPE) atuam desde o último 18 de agosto na cidades da Região Metropolitana.
Em duplas ou em trio e identificados com bonés na cor laranja, os policiais recém-formados vêm aplicando os conhecimentos adquiridos no curso de formação ganhando assim a experiência necessária à proteção do Estado.
No debate desta terça-feira (2), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a atuação dos novos soldados da PMPE, o trabalho ostensivo nas ruas do Grande Recife e a incorporação ao efetivo da corporação.
Participam o diretor de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Cel. João Barros, o assessor jurídico da Associação Pernambucana dos Cabos e Soldados Policiais e Bombeiros Militares (ACS-PE) e presidente da Comissão de Segurança Pública da (OAB/PE), Cel. Vilmarde Costa, e o doutor em Sociologia da Saúde, pesquisador e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFAFIRE, Wagner Arandas.